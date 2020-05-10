Как синдром дырявого кишечника портит жизнь

Гастроэнтерологи не считают синдром дырявого кишечника заболеванием, но уверяют, что тем, кто живет с данным расстройством, приходится очень нелегко. «Рамблер» выяснил, как синдром влияет на жизнь и стоит ли с ним бороться.

Что такое «дырявый кишечник»

Этот термин используют для описания специфического состояния, которое в медицине называют «гиперпроницаемостью кишечника». Это значит, что слизистая оболочка кишечника повреждена. Из-за такого повреждения крупные частицы содержимого могут выпадать в кровоток. Вместе с содержимым могут попасть болезнетворные бактерии, вирусы, дрожжи и кишечные паразиты. Обычно здоровая кишка держит это все внутри. Самое печальное: может пройти много времени, прежде чем будет установлена точная причина серьезных проблем со здоровьем.

Причины проявления симптомов

Почти все причины синдрома схожи. Всему виной либо события, которые немедленно провоцируют нарушения слизистой кишечника, либо хронические воспалительные процессы, которые в конце концов срабатывают как триггер.

«Многое зависит и от генетики. Если у кого-то в семье уже был «дырявый кишечник», то велика вероятность, что вы тоже можете столкнуться с этим синдромом. Таким пациентам следует регулярно проходить комплексное обследование кишечника», — советует Наталья Верещагина, врач-гастроэнтеролог.

Признаки наличия синдрома

1. Чувствительность к определенным продуктам и блюдам

Если каждый раз после приема пищи вы плохо себя чувствует, то проведите небольшой тест. Некоторое время исключайте из своего рациона следующие продукты: кукурузу, яйца, глютен, молочную продукцию и цитрусовые. Постарайтесь около двух недель обходиться без этих блюд и оценивать свое состояние. Если вы все-таки заметите, что после исключения продуктов ваше состояние улучшится, то у вас возможна повышенная чувствительность. Это один из самых верных признаков наличия синдрома.

2. Боли в суставах

Такое заболевание как ревматоидный артрит, может быть симптомом дырявого кишечника. Это распространенная, но не единственная причина боли в суставах. В случае если вы жалуетесь на сильные боли, а ревматолог не может найти какие-либо отклонения в состоянии ваших суставов, вам стоит записаться на прием к гастроэнтерологу и удостовериться в отсутствии синдрома.

3. Постоянные проблемы с кожей

В 2018 году в издании Microbiology было опубликовано исследование, результаты которого подтвердили связь между наличием синдрома дырявого кишечника и акне. Кроме того, специалисты допускают, что в некоторых случаях экзема и даже псориаз также могут быть связаны с этим заболеванием.

4. Повышенный уровень сахара в крови

Из-за того, что при синдроме частицы содержимого кишечника регулярно попадают в кровь, это может привести к воспалительному процессу и снижению чувствительности клеток инсулина. В результате пациенты получают высокий уровень сахара в крови, головные боли и головокружение.

Излечим ли синдром дырявого кишечника?

Любые стадии синдрома поддаются лечению.

«После того, как вам поставят диагноз, врач должен выявить причину нарушения целостности тканей кишечника. Затем будет назначена индивидуальная диета и препараты. Чаще всего специалисты рекомендуют принимать добавку глютамина, который способствует регенерации клеток», — объясняет Наталья Верещагина, врач-гастроэнтеролог.

Кишечная ткань — одна из самых быстро заживающих тканей в нашем теле, поэтому весь процесс лечение не займет слишком много времени.