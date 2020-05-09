Зачем люди едят мел, землю и глину 

Существуют тысячи гурманов, предпочитающих добавлять в свой рацион белый мел, пищевую глину и даже землю. «Рамблер» постарался выяснить, может ли принести пользу употребление таких веществ.

Белая лихорадка

Мел используют в самых различных сферах — от промышленности до медицины. Но для некоторых людей это любимая еда, которую они предпочитают грызть ежедневно. С одной стороны — это прекрасная возможность восполнить нехватку кальция в организме, с другой — переизбыток этого химического элемента может привести к серьезным заболеваниям. Плюс ко всему злоупотребление грозит образованием камней в почках. Ученые Массачусетского медицинского университета выявили, что кальций усваивается только в том случае, если он попадает в организм с дополнительными веществами, способствующими его усвоению.

«Для того, чтобы перекус мелом приносил пользу, нужно обратить внимание на его производство: как им образом он был добыт, подвергался ли химической обработке. Тот кальций, который добывается в карьерах не пригоден для употребления. Подобные пищевые эксперименты нарушают метаболизм и работу органов», — объясняет Ольга Кривенкова, диетолог.

Большинство специалистов уверены: если человек страдает от нехватки мела в рационе, то в его организме отсутствует баланс питательных веществ.

«Тот ажиотаж, который наблюдается с мелоедением, — это недостаточность информирования и дефицит медицинского влияния. Этим потребителям нужна другая терапия, и это никак не мел. Пациенты могут даже не подозревать, что у них проблемы с щитовидной железой, желудочно-кишечным трактом и печенью», — рассказывает Анатолий Логвиненко, врач-терапевт.

А что насчет пищевой глины?

Неправильное питание, большое количество алкоголя и курение могут привести к накапливанию вредных веществ в организме. Самочувствие ухудшается, возникают головные боли, появляется неприятный запах изо рта. Человек чувствует постоянную усталость, раздражение. Но это только малая часть проблем, к которой приводит зашлакованность органов. Ни для кого не секрет, что пищевая глина обладает профилактическим действием. Глина действительно помогает вывести шлаки и токсины, при этом насыщая организм полезными веществами. Но употребление вещества в большом количестве может вызвать закупорку артерий сердца и головного мозга, что может привести к инфарктам и инсультам. Содержащийся в ее составе кремний сужает просветы между сосудами и мешает усвоению кальция, входящего в состав такой глины.

Съедобная земля

Гиппократ в своих дневниках описывал беременную женщину, поедавшую землю. По его словам, это было необходимо для того, чтобы молодая девушка получала все важные микроэлементы и смогла выносить полностью здорового ребенка.

Поедание земли, или геофагия, распространено во многих африканских странах. Там вы легко сможете встретить людей, жующих кусочек спрессованной земли. Такой деликатес заменяет им большую часть витаминов, которые в основном продаются в таблетках. Во многих кухнях мира даже существует традиция смешивать пищу с глиной, чтобы удалить токсины и сделать ее более аппетитной.