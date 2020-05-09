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Почему при простуде нельзя принимать антибиотики 

Александра Нечаева 3 часа назад
Почему при простуде нельзя принимать антибиотики
Фото: Depositphotos
Заниматься самолечением неэффективно и даже опасно, однако некоторые люди часто это практикуют. Более того, иногда сами себе «назначают» антибиотики даже при простуде, ссылаясь на то, что «врач родственнику выписывал». Делать этого категорически нельзя. Почему, рассказывает «Рамблер».
Для начала стоит отметить, что неоправданный прием антибиотиков ведет к тому, что развиваются устойчивые к ним штаммы. Поэтому с каждым разом врачу придется назначать пациенту все более сильные лекарства. С течением времени микробы «приспосабливаются» к действию антибиотиков и перестают реагировать на них. И в следующий раз, когда это будет действительно необходимо, антибиотики просто не будут работать.
Если вы простудились, не стоит рассматривать антибиотики как панацею. Хотя бы потому, что против простуды и гриппа они просто бессильны. Причина ОРЗ в подавляющем большинстве случаев — это вирусы, а не бактерии. Антибиотики же совершенно не воздействуют на вирусы, не способны их разрушить. Поэтому прием этих средств никакого значимого эффекта не даст.
В целях профилактики риска бактериальной инфекции антибиотики назначаться также не должны. Более того, нельзя начинать их принимать и просто потому, что вы уже долго болеете или у вас держится температура. Решение о том, стоит ли бороться с болезнью с помощью антибиотиков, должен принимать врач. И только после осмотра и подтверждения, что причиной недомогания являются именно бактерии, а не вирусы.
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