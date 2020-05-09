Как зуб может оказаться в носу 

Организм человека настолько удивителен, что иногда мы даже не можем поверить в существование некоторых болезней и патологий. Так, например, вряд ли кто-то мог подумать, что зубы растут не только во рту, но и в носу человека. "Рамблер" выяснил, с чем могут быть связаны такие отклонения.

Как все начиналось

Впервые подобный случай был зафиксирован в 1997 году в Китае. Фэн Фуйя из провинции Чжэцзян шокировал терапевта, когда просто пришел на прием с жалобами на затрудненное дыхание. Во время осмотра врач заметил, что проблемы с дыханием связаны с зубом, растущим в ноздре. Фэн рассказал, что легкие покалывания в носоглотке переросли в дикую боль, распространяющуюся по всему лицу. Более того, нос молодого человека издавал специфический запах. Пациент отмечал, что из-за этого даже коллеги стали сторониться его.

У вас обычный насморк

Фэн на протяжении пяти лет страдал от проблем с дыхательной системой. После бесконечных осмотров он совсем отчаялся и уже не надеялся вернуть себе способность легко дышать.

Врачи объяснили, что зуб мог оказаться там в "ранний переходный период". Видимо, в один момент молодой человек слишком активно что-то ел, это и толкнуло верхний зуб в носовую полость. Потому как зубы растут довольно медленно, он и был обнаружен спустя несколько лет.

Не единственный случай

Фэн Фуйя не единственный пациент, который был замечен с подобной проблемой. Позже зуб из носа удалили мужчине из Дании. Подобные случаи были и в России. Жительнице Тюменской области также удаляли зуб, мешавший нормально дышать. Пациентка отметила, что раньше она лечилась от гайморита, но все попытки были неудачными. Что затрудняет дыхание девушки, удалось выяснить благодаря рентген-обследованию. Операция проводилась под местной анестезией несколько минут.