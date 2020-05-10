Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Опасно ли хранить лекарства в холодильнике 

Екатерина Ёлкина 54 минуты назад
Опасно ли хранить лекарства в холодильнике
Фото: depositphotos.com
В упаковке любого лекарственного препарата есть инструкция, где объясняется, как правильно хранить медикамент. Однако очень часто мы не обращаем внимания на рекомендации и отправляем все лекарства в холодильник. Но не опасно ли это? Разбирался "Рамблер".
Рекомендуемая температура хранения для многих лекарств — комнатная температура. Это примерно +25 градусов. Но, согласно мнению экспертов, даже такие препараты можно хранить в холодильнике. В прохладном месте ни мази, ни таблетки, ни сиропы не потеряют своих свойств.
Гораздо хуже, если лекарство нагреется. Чего уж точно не стоит делать, так это оставлять медикамент в квартире в жаркий летний день. Если температура препарата будет выше +35 градусов, в нем могут начать размножаться бактерии.
Кроме того, при хранении лекарств крайне важно учитывать освещение. Неслучайно на упаковках многих из них производители предупреждают: "хранить в темном месте". Дело в том, что на большую часть медикаментов прямые солнечные лучи влияют негативным образом. Под воздействием света может произойти химическая реакция, даже если таблетки покрыты пленочной оболочкой.
Видео дня. Когда хруст в суставах грозит артритом
Комментарии
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как синдром дырявого кишечника портит жизнь
Как синдром дырявого кишечника портит жизнь
Определены последствия дыхательной аллергии
Определены последствия дыхательной аллергии
Зачем люди едят мел, землю и глину
Зачем люди едят мел, землю и глину
Истории врачей, лишившихся жизни в борьбе с COVID-19
Истории врачей, лишившихся жизни в борьбе с COVID-19
Названы новые рассадники коронавируса
Названы новые рассадники коронавируса
Видео
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
01:31:36
Всемирная неделя иммунизации: дискуссия с экспертами
Наука
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
25:36
Чем грозит карантин детям и что их ждет после него
Коронавирус
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
00:41
Выяснилось, сколько россиян c COVID-19 сидят дома
Коронавирус
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
05:18
Врач рассказал, насколько эффективны маски от COVID
Коронавирус Болезни и лекарства
Где нашли первых зараженных коронавирусом
04:44
Где нашли первых зараженных коронавирусом
Коронавирус Болезни и лекарства
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Что защищает глаза от COVID лучше: очки или линзы
Коронавирус Болезни и лекарства
Когда хруст в суставах грозит артритом
06:14
Когда хруст в суставах грозит артритом
Болезни и лекарства
Что такое плазма крови и зачем она нужна
05:54
Что такое плазма крови и зачем она нужна
Болезни и лекарства Коронавирус
Предсказан пик коронавируса в регионах
00:16
Предсказан пик коронавируса в регионах
Коронавирус
Чем грозит самолечение коронавируса
00:58
Чем грозит самолечение коронавируса
Коронавирус Болезни и лекарства
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение