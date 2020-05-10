Опасно ли хранить лекарства в холодильнике 

В упаковке любого лекарственного препарата есть инструкция, где объясняется, как правильно хранить медикамент. Однако очень часто мы не обращаем внимания на рекомендации и отправляем все лекарства в холодильник. Но не опасно ли это? Разбирался "Рамблер".

Рекомендуемая температура хранения для многих лекарств — комнатная температура. Это примерно +25 градусов. Но, согласно мнению экспертов, даже такие препараты можно хранить в холодильнике. В прохладном месте ни мази, ни таблетки, ни сиропы не потеряют своих свойств.

Гораздо хуже, если лекарство нагреется. Чего уж точно не стоит делать, так это оставлять медикамент в квартире в жаркий летний день. Если температура препарата будет выше +35 градусов, в нем могут начать размножаться бактерии.

Кроме того, при хранении лекарств крайне важно учитывать освещение. Неслучайно на упаковках многих из них производители предупреждают: "хранить в темном месте". Дело в том, что на большую часть медикаментов прямые солнечные лучи влияют негативным образом. Под воздействием света может произойти химическая реакция, даже если таблетки покрыты пленочной оболочкой.