Врач рассказал об ошибках россиян в лечении гриппа и ОРВИ

Терапевт и клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал, какие ошибки россияне допускают чаще всего при лечение гриппа и ОРВИ.

По словам эксперта, пациенты еще больше вредят своему здоровью, когда начинают употреблять антибиотики без рецепта врача, а также слишком рано принимают так называемый "набор от простуды".

Кондрахин подчеркнул, что самостоятельный прием антибиотиков крайне негативно сказывается на микрофлоре кишечника, ответственной за иммунитет:

«И после этого мы можем заболеть повторно так называемой суперинфекцией, когда любая бактерия для нас будет очень тяжелой».

Терапевт также напомнил, что сбивать невысокую температуру не нужно. Жаропонижающее необходимо принимать при температуре от 38 и выше. В иных случаях можно вполне обойтись обильным питьем. Кондрахин напомнил, что жаропонижающие компоненты содержатся также в "наборах от простуды". Пациент, начинающий принимать их слишком рано, лишь ослабляет свой иммунитет.

Помимо прочего эксперт посоветовал быть осторожней с отхаркивающими препаратами, особенно, если их назначают детям: