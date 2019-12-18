Самые страшные психические расстройства

Человек в состоянии психического расстройства может быть опасен для окружающих. Если у одних людей симптомы можно корректировать с помощью терапии и лекарственных препаратов, то некоторых отправляют на лечение в специализированные клиники. "Рамблер" рассказывает о расстройствах, которые считают самыми страшными.

Синдром Котара

Одним из самых редких и сложных заболеваний считается синдром Котара. В 1880 году его описал врач Жюль Катар. С тех пор медики открыли много форм этого заболевания с разными симптомами. В нем можно найти признаки депрессии, шизофрении и биполярного расстройства. Оно характеризуется тем, что у человека начинаются абсолютно бредовые мысли, галлюцинации, которые друг другу противоречат. Люди могут утверждать, что у них нет сердца, кишечника или другого жизненноважного органа, они могут отрицать наличие у себя души, но при этом называть себя величайшим преступником, который заразил опасной болезнью весь мир. Иногда они отрицают существование окружающего мира: говорят, что они давно погибли или Земля исчезло, а человечество вымерло.

Аллотриофагия

Это заболевание также встречается очень редко. Оно представляет собой желание человека поглотить все несъедобное. Как правило, аллотриофагия появляется после травм, перенесенных в раннем возрасте: насилие, психологическое давление. Оно подвержено лечению, но может быть очень опасно для человека, так как поедание несъедобных вещей приводит к ухудшению состояния или летальному исходу.

Диссоциативное расстройство личности

Если говорить простым языком, это заболевание, когда у человека не просто две личности, а несколько. Такое же было у преступника Билли Миллигана, образ которого показан в фильме "Сплит". Оно характеризуется тем, что в человеке могут жить совершенно разные личности, при этом даже их физические данные различаются. Психиатры еще изучают это заболевание, так как оно практически не поддается лечению. Главная опасность заключается в том, что настоящая личность человека находится в бессознательном состоянии, пока действуют другие.