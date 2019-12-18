Может ли полип самостоятельно рассосаться 

Чаще всего врачи рекомендуют удалить полип при помощи операции. Может ли он пройти самостоятельно, объяснил доктор Сергей Агапкин.
Полип представляет собой доброкачественное новообразование, формирующееся из мукозного слоя и железистого эпителия. Чаще всего, он не вызывает симптомов.
Однако когда опухоль вырастает до нескольких сантиметров, пациенты часто жалуются на головокружение, аритмию, тошному, слабость. В зависимости от расположения полипа могут различаться и симптомы.
Например, если образование возникло в матке, то женщины отмечают менструации с сильным болевым синдромом и обильными выделениями, появление крови после полового акта.
«Полип — это доброкачественная опухоль, лечение которой без хирургического вмешательства не очень эффективно и достаточно сложно. Именно поэтому чаще всего врачи рекомендуют удалить полип при помощи операции»,
— пояснил Сергей Агапкин.
По словам медика, иногда врачи придерживаются выжидательной тактики, но она целесообразна, если полип растет медленно и не дает тяжелой симптоматики.