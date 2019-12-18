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Может ли полип самостоятельно рассосаться 

Medical Note 1 час назад
Может ли полип самостоятельно рассосаться
Фото: Medical Note
Чаще всего врачи рекомендуют удалить полип при помощи операции. Может ли он пройти самостоятельно, объяснил доктор Сергей Агапкин.
Полип представляет собой доброкачественное новообразование, формирующееся из мукозного слоя и железистого эпителия. Чаще всего, он не вызывает симптомов.
Однако когда опухоль вырастает до нескольких сантиметров, пациенты часто жалуются на головокружение, аритмию, тошному, слабость. В зависимости от расположения полипа могут различаться и симптомы.
Например, если образование возникло в матке, то женщины отмечают менструации с сильным болевым синдромом и обильными выделениями, появление крови после полового акта.
«Полип — это доброкачественная опухоль, лечение которой без хирургического вмешательства не очень эффективно и достаточно сложно. Именно поэтому чаще всего врачи рекомендуют удалить полип при помощи операции»,
— пояснил Сергей Агапкин.
По словам медика, иногда врачи придерживаются выжидательной тактики, но она целесообразна, если полип растет медленно и не дает тяжелой симптоматики.
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Теги:
Болезни и лекарства , Сергей Агапкин
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