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Маникюр помог женщине обнаружить онкологию 

Medical Note 2 часа назад
Маникюр помог женщине обнаружить онкологию
Фото: Medical Note
Мастер по маникюру обратила внимание на странную родинку 54-летней клиентки, передает Daily Mail.
По словам 54-летней Сары Берроуз, в прошлом году она отправилась в канун Рождества на маникюр, надев топ с вырезом на груди.
Во время процедуры мастер маникюра отметила, что занимается изучением родинок, и посоветовала клиентке показать врачу образование на груди.
В результате эта родинка оказалась доброкачественной.
Однако в ходе осмотра специалистов насторожили две другие родинки на ногах Сары Берроуз.
И не зря — образования оказались опасной злокачественной опухолью кожи — меланомой.
Как пояснили медики, пациентка вовремя начала лечение — заболевание не успело распространиться по телу.
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Теги:
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