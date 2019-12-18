Маникюр помог женщине обнаружить онкологию

Мастер по маникюру обратила внимание на странную родинку 54-летней клиентки, передает Daily Mail.

По словам 54-летней Сары Берроуз, в прошлом году она отправилась в канун Рождества на маникюр, надев топ с вырезом на груди.

Во время процедуры мастер маникюра отметила, что занимается изучением родинок, и посоветовала клиентке показать врачу образование на груди.

В результате эта родинка оказалась доброкачественной.

Однако в ходе осмотра специалистов насторожили две другие родинки на ногах Сары Берроуз.

И не зря — образования оказались опасной злокачественной опухолью кожи — меланомой.

Как пояснили медики, пациентка вовремя начала лечение — заболевание не успело распространиться по телу.