У девочки обнаружили болезнь Бенджамина Баттона

В Британии у двухлетней девочки диагностировали редчайшая генетическая болезнь, которая провоцирует ускоренное старение клеток.

Как пишет Daily Mail, жительница английского Лейчестера Айла Киркпатрик-Скритон страдает от мандибулоакральной дисплазии, её ещё также называют болезнью Бенджамина Баттона

Проведённые результаты тестов показали у ребёнка никогда прежде не виданные мутации генов. По мнению медиков, она единственный человек на свете с таким диагнозом.

В два года Айла весит менее 7 кг, она не может нормально разговаривать, а общается с помощью языка жестов. Формы её костей изуродованы расстройством. У неё также проблемы с сердцем и дыханием.

Отец Айлы в шутку называет её бабушкой. Врачи не могут дать никаких прогнозов относительно её будущего. Вылечить её нельзя, поскольку из-за ничтожного числа таких пациентов никакие фармацевтические компании не будут заниматься разработкой лекарств.