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У девочки обнаружили болезнь Бенджамина Баттона 

News.ru 4 часа назад
У девочки обнаружили болезнь Бенджамина Баттона
Фото: Кадр из фильма "Загадочная история Бенджамина Баттона"
В Британии у двухлетней девочки диагностировали редчайшая генетическая болезнь, которая провоцирует ускоренное старение клеток.
Как пишет Daily Mail, жительница английского Лейчестера Айла Киркпатрик-Скритон страдает от мандибулоакральной дисплазии, её ещё также называют болезнью Бенджамина Баттона.
Проведённые результаты тестов показали у ребёнка никогда прежде не виданные мутации генов. По мнению медиков, она единственный человек на свете с таким диагнозом.
В два года Айла весит менее 7 кг, она не может нормально разговаривать, а общается с помощью языка жестов. Формы её костей изуродованы расстройством. У неё также проблемы с сердцем и дыханием.
Отец Айлы в шутку называет её бабушкой. Врачи не могут дать никаких прогнозов относительно её будущего. Вылечить её нельзя, поскольку из-за ничтожного числа таких пациентов никакие фармацевтические компании не будут заниматься разработкой лекарств.
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Теги:
Болезни и лекарства , Бенджамин Баттон , Daily Mail
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