8 из 10 случаев рака легкого связаны с курением — исследование

В 8 из 10 случаев причина возникновения рака легкого — курение. Эта невеселая статистика провоцирует стигматизацию данного заболевания. Большинство (79%) участников опроса считают, что курильщики сами виноваты в своей болезни. Таковы выводы международного исследования, проведенного Ipsos MORI при поддержке Глобальной коалиции по борьбе с раком легкого (Lung Ambition Alliance).

9 из 10 участников опроса (87%) выступают за реализацию в своей стране национальной программы по увеличению выявляемости рака легкого на ранних стадиях. 2 из 3 респондентов (62%) заявили, что они «решительно» поддерживают такую инициативу.

Исследование также выявило, что большинство опрошенных (59%) уверены в том, что эффективность лечения рака легкого будет гораздо выше через 5 лет по сравнению с сегодняшним днем. В действительности, как утверждают ученые, почти каждый 5-й человек, у которого был диагностирован рак легкого 5 лет назад, продолжает жить.

Из-за стигматизации заболевания многие пациенты предпочитают вообще не говорить с врачом о возникающих симптомах и, возможно, в этом причина его поздней выявляемости.

По данным Глобальной коалиции по борьбе с раком легкого, чаще всего заболевание выявляют на поздних (III-IV) стадиях, а у 40% пациентов болезнь обнаруживается уже после того, как она распространилась за пределы легкого, когда возможности лечения существенно уменьшаются.

Каждый второй пациент умирает в течение первого года после постановки диагноза.

По словам заместителя директора по лечебной работе ФГБУ «НМИЦ онкологии им Н. Н. Блохина» Минздрава России, д.м.н., профессора Константина Лактионова, результаты исследования показывают, что люди во всем мире уверены, что онкологи смогут сделать гораздо больше для больных раком легкого, уделяя большее внимание скринингу, ранней диагностике и продолжая разработку и использование инновационных методов лечения.

Однако на деле многие страны до сих пор не внедрили программы скрининга рака легкого в полном объеме, несмотря на доказательства того, что они достоверно позволяют спасать жизни многих людей. Куда шире скрининговых программ распространены программы по борьбе с курением.

Так, в конце ноября правительство РФ утвердило очередную концепцию осуществления госполитики противодействия потреблению табака и иной никотинсодержащей продукции до 2035 года.

Реализация антитабачной концепции предусматривает снижение распространенности курения (как обычных сигарет, так и электронных) среди взрослых до 21%. Сейчас доля курильщиков среди взрослого населения — 22,5%.

Интересно, что Минздрав пересмотрел свой прогноз снижения распространенности потребления табака. Так, в предыдущей версии Концепции число курящих планировалось за 15 лет сократить до 5% среди взрослого населения.

Рак легкого — самое распространенное онкологическое заболевание в мире, ежегодно диагностируется около 1,8 млн случаев рака легкого. Каждый год от него умирают примерно 1,6 млн людей.

В России рак легкого — киллер № 1 среди мужчин. Ежегодно в России выявляют более 55 тысяч новых случаев рака легкого (в 2018 году — 55,7 тысяч).