5 симптомов волчанки, которые опасно игнорировать

Опасность волчанки заключается в том, что распознать ее на ранних этапах практически невозможно. Дело в том, что симптомы этого тяжелого заболевания могут быть симптомами множества других недугов. Но вместе с тем, совокупность некоторых из них, говорит о том, что пора немедленно обратиться к специалисту. Какие симптомы волчанки не стоит игнорировать? Разбирался "Рамблер".

Прежде чем приступить к разбору симптомов, следует понять, что из себя представляет волчанка. Это аутоиммунное заболевание, которое способно охватывать и убивать абсолютно разные органы: от суставов и кожи до почек, сердца и мозга. Волчанка опасна еще и потому, что медики до сих пор не разобрались, какие факторы провоцируют ее возникновение. Эксперты сходятся во мнении, что виной всему генетический дефект иммунитета, который внезапно обостряется, когда организм атакует вирус.

Если же дело не в инфекции, то спровоцировать волчанку могут ультрафиолетовые ожоги, сильный стресс и прием некоторых медикаментов. В их числе: антибиотики, противосудорожные и средства от повышенного кровяного давления.

Но как же распознать недуг? Из-за того, что волчанка у разных людей атакует разные органы, общие симптомы выделить не так просто. Однако они есть, и если вы обнаружили у себя или близкого человека большую часть из них, необходимо как можно скорее обратиться к врачу: