От чего у людей бывает зеленая кровь

Кровь зеленого цвета действительно встречается у разных живых организмов на Земле. У животных, например некоторых видов лягушек, это норма. Для человека такой симптом — аномалия. "Рамблер" рассказывает, почему такое иногда происходит.

Зеленую кровь могут создавать разные вещества. Однако, чтобы понять, откуда она берется, нужно понять, что придает ей здоровый красный цвет. Одна из основных функций крови — помогать кислороду циркулировать в организме. Эти занимается белок гемоглобин, который и придает ей красный цвет.

В 2007 году канадские хирурги из больницы Святого Павла проводили операцию человеку. У него были проблемы с кровообращением. Когда они начали процедуру, то увидели кровь необычного цвета. По словам медиков, она была похожа на цвет шкурки авокадо. Тогда врачи провели ряд исследований и выяснили, что кровь приобрела такой цвет из-за лекарственного препарата. Мужчина на протяжении длительного времени принимал таблетки от головной боли. Они вступили в реакцию с гемоглобином, и появился такой необычный для крови цвет.

Такое случается, если в медикаментах содержится сера. В случае, если злоупотреблять ими или принимать постоянно на протяжении нескольких лет, кровь может поменять свой цвет на зеленый. Когда сера вступает в химическую реакцию с гемоглобином, образуется сульфогемоглобин. Больше у человека не наблюдаются дополнительные симптомы: он может спокойно жить и не знать, что в его организме течет зеленая кровь.