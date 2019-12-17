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Почему Новый год — самый смертоносный праздник 

Рамблер 4 часа назад
Почему Новый год — самый смертоносный праздник
Фото: depositphotos.com
У большинства людей Новый год ассоциируется с чудесами, подарками, долгожданной встречей с близкими людьми и исполнением желаний. Однако эксперты относятся к этому празднику с опаской: именно в период новогодних каникул число смертей по всей стране резко увеличивается. Почему так происходит? Разбирался "Рамблер".
На протяжении всего 21 века пик насильственных убийств в России приходится на первое января. Похожая ситуация сложилась в США, где пик смертности приходится на Рождество.
Но с чем это связано?
По мнению специалистов, все дело в спиртном. Зачастую потребление алкоголя является главным фактором при совершении убийств. Кроме того, в новогодний период увеличивается количество смертей из-за алкогольного отравления.
Еще одна причина, по которой Новый год считается праздником смертоносным, — банальное переедание. Как правило, в период праздников люди позволяют себе "расслабиться": 31-го в суете за весь день не успевают ничего поесть, но сметают со стола все под бой курантов, а потом еще неделю едят жирные салаты и "похмеляются". Такое питание даже в течение недели вызывает огромное количество проблем. В их числе: дисфункция кишечника, язвенное обострение, острые воспалительные заболевания поджелудочной железы, и даже токсические заболевания печени, которые способны спровоцировать летальный исход.
Помимо этого нередко несчастные случаи происходят из-за неправильной эксплуатации петард и фейерверков. Вот почему, даже если вы не первый раз устраиваете световое шоу, следует быть внимательным и осторожным, не пренебрегать собственной безопасностью и безопасностью окружающих.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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