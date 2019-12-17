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Грипп снижает вероятность заболеть простудой 

Газета.Ru + ещё 1 4 часа назад
Грипп снижает вероятность заболеть простудой
Фото: Depositphotos
Вирус гриппа и риновирус, вызывающий простуду, препятствуют распространению друг друга, выяснили ученые из Университета Глазго. Отчет об исследовании опубликован в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
В ходе исследования были проанализированы 44,2 тысячи случаев респираторного заболевания за последние девять лет. На основании проверки пациентов на генетических материал 11 групп вирусов была подготовлена модель взаимодействия этих вирусов.
Для большей части изучаемых вирусов вероятность заразить одного человека одновременно коррелировала положительно, однако для риновируса и вируса гриппа А корреляция оказалась отрицательной.
Вирусы могут влиять на заражение организма другими вирусами, установили ученые, однако механизм этого влияния на данный момент не изучен.
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