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Онкологи назвали неочевидный признак рака легких 

Суть событий + ещё 2 5 часов назад
Онкологи назвали неочевидный признак рака легких
Фото: Суть событий
На начальных стадиях рак легких обычно никак себя не проявляет, однако, когда заболевание начинает давать о себе знать, чаще всего появляется сильный кашель. Тем не менее, далеко не все симптомы этого вида рака связаны с легкими человека. Например, одним из неочевидных признаков злокачественной опухоли может быть отекшее лицо.
«Рак легкого может вызвать отек лица и шеи, когда опухоль давит на вену, идущую от головы к сердцу. Этот симптом называется синдромом верхней полой вены»,
— рассказали онкологи.
Вена проходит вблизи верхней части правого легкого и лимфатических узлов в грудной полости. Опухоли в легких, рядом с ними или в лимфатических узлах могут мешать ее работе, блокируя нормальный кровоток, пояснили медики. Отмечается, что обструкция верхней полой вены чаще всего вызвана раком.
Помимо рака легких, мешать работе вены могут рак молочной железы, лимфома, опухоль щитовидной железы и тимуса. В некоторых случаях причиной синдрома выступают нераковые заболевания, например, легочные инфекции, воспаление вены (тромбофлебит) или гистоплазмоз.
По словам врачей, симптомы обструкции верхней полой вены могут развиваться как быстро, так и постепенно. Первые признаки включают отек вокруг глаз или лица, особенно по утрам, шеи, рук, а также отдышку.
«Иногда возникает заложенность носа, головокружение, нарушения зрения, обморок, покраснение лица, ладоней и слизистых в носу или во рту»,
— добавили специалисты.
Однако онкологи предупредили, что независимо от причины, непроходимость верхней полой вены является серьезным состоянием, которое может быть опасным для жизни, потому требует немедленной медицинской помощи.
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Теги:
Болезни и лекарства , Инсульт , Головная боль
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