Как вовремя заметить меланому

Меланома является одним из наиболее опасных видов злокачественных новообразований кожи и раковых опухолей в принципе. О том, как выглядит меланома на начальной стадии и какими симптомами сопровождается, рассказал главный внештатный специалист по дерматовенерологии и косметологии Минздрава , директор Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии, профессо РНИМУ имени Пирогова Николай Потекаев

Эксперт рассказал, у меланомы четыре стадии. На первых двух опухоль находится только в коже. Она похожа на небольшую черную родинку, которая может никак не беспокоить. Очень важно успеть обнаружить меланому именно на этой стадии. Такая опухоль удаляется хирургическим путем. Это позволит избежать метастазов.

Однако часто пациенты приходят к онкологам уже с поражениями внутренних органов. Это уже четвертая стадия рака. Помочь больному в этом случае довольно тяжело.

Любое новое образование на коже уже должно насторожить, подчеркивает профессор. Родинка, которая начала расти, меняться в цвете, чесаться, зудеть и болеть — повод незамедлительно обратиться за консультацией к дерматологу. Если он заподозрит раковую опухоль, пациента отправят к онкологу.

«Вообще любые субъективные ощущения в области родинок должны внушать опасения, — предупреждает Николай Потекаев. — Потому что родинки «немые», мы их не чувствуем. Если же пациент ощущает родинку, то это серьезный повод обратиться к врачу».

Бить тревогу необходимо и в том случае, если вокруг родинки появился воспалительные венчик, покраснение. Или, например, если волосы, которые всегда росли на невусе, вдруг выпали.

Эксперт напомнил, что в группе риска — любители загорать, носители гена, связанного с развитием меланомы, а также люди с множественными диспластическими невусами. При 10 и более невусов риск увеличивается в 12 раз.

В России каждый год диагностируется до 9 тысяч случаев меланомы. В структуре всех онкозаболеваний она занимает третье место у мужчин и второе место у женщин. На ранней стадии излечение наступает в 90% случаев.