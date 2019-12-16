Почему так опасно мешать водку и пиво

Несмотря на то, что барные карты, как правило, изобилуют коктейлями на основе пива и водки (взять хотя бы знаменитые "Московский мул" или "Бойлермейкер"), самостоятельно сочетать два этих напитка медики запрещают. Почему? Разбирался "Рамблер".

Печень

Если вы посреди и без того пьяной вечеринки решили запить водку пивом, будьте готовы к тому, что нагрузка на вашу печень в этот момент возрастет многократно. Все дело в том, что этанол по-разному образуется в двух этих напитках. В пиве за счет брожения, в водке при помощи дистилляции и ректификации. Поскольку все эти процессы крайне сложны, после себя в продукте они оставляют определенные примеси, которые должна уничтожить печень.

Таким образом, орган по-настоящему перенапрягается. И если один подобный эксперимент грозит лишь тяжелым похмельем, то регулярное употребление пива с водкой может привести даже к циррозу печени.

Мозг

Употреблять пиво вместе с водкой не стоит еще и потому, что первое благодаря углекислому газу делает так, что спиртное моментально всасывается в кровь, из-за чего печень просто не успевает его перерабатывать. Для наглядности: скорость, с которой орган нейтрализует водку — 25 мл в час. Чаще всего в ходе застолья бывает выпито три, а то и четыре таких дозы за 60 минут, что тут же приводит к опьянению.

Более того, из-за того, что печень не успевает перерабатывать спирт, он разносится по другим органам и попадает в мозг. Там спиртное нарушает нейронные связи, из-за чего мы теряем координацию движений, не можем внятно разговаривать и принимать решения.