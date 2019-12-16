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Что означает боль в икрах ног 

Рамблер 2 часа назад
Что означает боль в икрах ног
Фото: Pixabay
Обычно характерная боль в икрах ног возникает после интенсивной ходьбы или бега, особенно если человек долго вел малоподвижный образ жизни. Но иногда такая боль — симптом серьезных проблем со здоровьем. Подробности — в статье «Рамблера».
Регулярная боль без внешнего повода — признак нескольких распространенных патологий.
Пульсирующая острая боль, повышенная температура кожи в проблемном месте говорят о тромбофлебите.
Регулярно возникающий отек, чувство усталости, движение стопы сопровождается болезненными ощущениями, глянцевая кожа в очаге боли — симптомы тромбоза глубоких вен голени.
Ноющая боль в икрах, которая сопровождается ночными судорогами и постоянной усталостью, а также появление видимых венозных узлов — признаки варикоза.
Поэтому нельзя игнорировать длительную боль, которая не связана с обычным напряжением мышц. Если вы не получали травм, не занимаетесь бегом или спортивной ходьбой, не увлекаетесь растяжками и не ходите весь день на каблуках, то нужно немедленно обратиться к врачу.
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Редактор:  Полина Алферова
Теги:
Болезни и лекарства
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