Что означает боль в икрах ног

Обычно характерная боль в икрах ног возникает после интенсивной ходьбы или бега, особенно если человек долго вел малоподвижный образ жизни. Но иногда такая боль — симптом серьезных проблем со здоровьем. Подробности — в статье «Рамблера».

Регулярная боль без внешнего повода — признак нескольких распространенных патологий.

Пульсирующая острая боль, повышенная температура кожи в проблемном месте говорят о тромбофлебите.

Регулярно возникающий отек, чувство усталости, движение стопы сопровождается болезненными ощущениями, глянцевая кожа в очаге боли — симптомы тромбоза глубоких вен голени.

Ноющая боль в икрах, которая сопровождается ночными судорогами и постоянной усталостью, а также появление видимых венозных узлов — признаки варикоза.

Поэтому нельзя игнорировать длительную боль, которая не связана с обычным напряжением мышц. Если вы не получали травм, не занимаетесь бегом или спортивной ходьбой, не увлекаетесь растяжками и не ходите весь день на каблуках, то нужно немедленно обратиться к врачу.