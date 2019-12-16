Как оперативно распознать сердечный приступ

Здоровье — самое ценное, что есть у человека. Поэтому беречь его нужно с молодости. Однако иногда люди сталкиваются с определенными заболеваниями и некоторые из них могут быть очень опасны. Сегодня мы поговорим о такой неприятной штуке, как сердечный приступ и попытаемся объяснить, что человек при этом чувствует.

Сердечный приступ — крайне коварная штука. Дело в том, что это состояние некоторые люди на первых порах просто не способны распознать. Нередко, начало сердечного приступа путают с неприятными ощущениями в области желудка и солнечного сплетения. Иногда человек чувствует небольшую тяжесть в районе грудной клетки. В общем, ничего серьезного, и именно по этой причине люди часто не придают значения этому дискомфорту.

Конечно, далеко не всегда дискомфорт или тяжесть в области грудной клетки свидетельствует о запуске процесса сердечного приступа, но тут важно понимать одну вещь и быть готовым действовать как можно быстрее в случае необходимости. Как говорится, если вы предупреждены, значит, вооружены.

Итак, если короткие приступы боли повторяются несколько раз в течение пары-тройки минут или тяжесть в груди быстро нарастает, то без квалифицированной помощи врача обойтись не удастся.

Проблемы с различными частями тела

Как уже было сказано выше, на начальной стадии сердечного приступа вовсе не обязательно у человека появятся сильные болевые ощущения в районе грудной клетки. Поэтому, чтобы как можно раньше распознать приближающуюся беду, необходимо обратить внимание на дискомфорт или боль в некоторых других частях тела. Например, в левом плече, шее и даже челюсти. Об области желудка мы с вами уже говорили.

Явные симптомы

Помимо дискомфорта или болей в некоторых частях тела, существуют и другие симптомы, по которым человек может распознать приближение серьезной проблемы в виде сердечного приступа. Итак, вероятно, самое время обращаться за скорой помощью, если человеку становится трудно дышать, резко повышается потоотделение, появляется ощущение отечности конечностей. Также может появляться необъяснимое ощущение тревоги, тошнота и нерегулярное сердцебиение.

Подводим черту

Большинство людей не имеют и малейшего представления о том, как именно проходит сердечный приступ. Практически все люди, далекие от медицины, думают, что сердечный приступ несет с собой острую боль в груди. Но, как вы уже поняли, все не так очевидно. Вернее, совсем не очевидно, ведь легкий инфаркт и вовсе можно не заметить. А иногда сердечные приступы длятся около часа.