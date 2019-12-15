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Кардиолог рассказал, что он делает для сохранения здоровья сердца 

Medical Note 10 часов назад
Кардиолог рассказал, что он делает для сердца
Фото: Medical Note
Главный врач медицинского центра при больнице Сана в Дюссельдорфе кардиолог Торстен Дилл в интервью Focus.de поделился собственным опытом профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Специалист пояснил, что нормальные уровни холестерина и артериального давления в сочетании с полным отказом от никотина являются важными мерами для защиты сердца и сосудов.
Чтобы контролировать важные показатели, необходимо немного скорректировать рацион и регулярно практиковать физические нагрузки.
«Для защиты сердца от болезней крайне важны спорт и тренировки на выносливость. Лично я хожу по часу три раза в неделю, независимо от ветра и погодных условий в принципе. Тут должна быть жесткая дисциплина, так как регулярность очень важна для сердца», — пояснил Торстен Дилл.
Также врач отметил, что не курит и соблюдает несложную диету, чтобы держать нормальный вес. В частности, ест мало мяса, предпочитая ему рыбу и овощи.
Кардиолог считает, что стресс является одним из главных провокаторов заболеваний сердца.
Так как именно он, порой незаметно для самого человека, становится виновником плохого сна, употребления большого количества сладкого, курения и тяги к спиртному.
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Теги:
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