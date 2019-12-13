Как определить, что болит именно сердце при болях в груди

Боль в районе сердца является распространенной проблемой, однако в 90% случаев источником мучительных ощущений не является сердце. «Рамблер» публикует симптомы различных заболеваний, которые сопровождаются болью в левой части груди.

Приступ стенокардии

Характеризуется болью за грудиной, носящей сжимающий, сдавливающий, иногда режущий, но всегда тупой характер. Ощущение возникает как раз там, где находится сердце, однако человек не может точно указать, где болит. Обычно отдает в область между лопатками, в левую руку, челюсть, шею. Может проявить себя во время эмоционального перенапряжения, физических нагрузок, выхода на холод из теплого помещения, употребления пищи и в ночное время. Когда болит сердце, дискомфорт длится от нескольких секунд до двадцати минут, при этом появляется одышка и ощущение нехватки воздуха. Значительное облегчение происходит сразу после приема нитроглицерина.

Инфаркт миокарда

Внезапная острая боль за грудиной или же жгучая, отдающая в левую сторону груди и спину. Человек ощущает будто на сердце давит что-то очень тяжелое, происходит учащение дыхания, невозможность находиться в лежачем положении. Отличие от стенокардии составляют резкие боли, способные усиливаться от движения. Инфаркт миокарда не снимается привычными для сердечника лекарствами.

Воспалительные заболевания сердца

Боль в сердце может возникнуть при таких воспалительных процессах, как миокардит и перикардит. Первый сопровождается теми же ощущениями, что и при стенокардии. Основные признаки: ноющие или колющие боли, отдающие в левое плечо и шею, чувство давления за грудиной. Боли практически непрерывны и продолжительны, имеют тенденцию усиливаться при физической нагрузке. Нитроглицерин в данном случае не спасает. Пациенты обычно страдают приступами удушья и одышкой при физической работе и в ночное время, существует возможность отеков и болезненных ощущений в области суставов.

Перикардит характеризуется умеренными тупыми однообразными болями и повышенной температурой. Болезненные ощущения концентрируются в левой части груди, обычно над сердцем, а также в верхней левой части живота и левой лопатке. Боль усиливается при кашле, изменении положения тела, глубоком дыхании и в состоянии лежа.

Заболевания аорты

Аневризма аорты сопровождается болезненными ощущениями в верхней части груди, длящимися несколько дней и связанными с физическими нагрузками. Она не отдает в другие части тела и не проходит после нитроглицерина.

Расслаивающая аневризма аорты отличается сильными распирающими болями за грудиной, которые могут сопровождаться потерей сознания. В данном случае пациенту требуется экстренная помощь.

Тромбоэмболия легочной артерии

Ранний признак данного заболевания — сильная боль в груди, усиливающаяся при вдохе. Ощущения могут соответствовать симптомам стенокардии, но боль не отдает в другие части тела. Обезболивающие в подобном случае не помогают. У пациента наблюдается сильная одышка и сердцебиение, а также синюшность кожи и быстрое снижение давления. В этом случае больному требуется немедленная госпитализация.

Боли несердечного происхождения

Межреберная невралгия

Заболевание часто принимают за боль в сердце, оно действительно напоминает стенокардию, однако между ними есть существенная разница. Невралгия характеризуется резкой простреливающей болью, усиливающейся при движении, поворотах туловища, кашле, смехе, вдохе и выдохе. Болезненные ощущения могут отпустить быстро либо длится достаточно продолжительное время. Невралгия локализуется точечно слева или справа между ребрами, при этом боль может отдавать в сердце, поясницу, спину или позвоночник.

Остеохондроз

При грудном остеохондрозе пациент испытывает боль в сердце, отдающую в спину, верх живота, лопатку и усиливающуюся во время дыхания и движения. Есть вероятность испытать чувство онемения межлопаточной области и левой руки. Существует схожесть со стенокардией, однако в случае остеохондроза нитроглицерин помочь не сможет.

Заболевания органов пищеварения

Боль в груди может быть вызвана мышечными спазмами стенок желудка. Характерным отличием являются такие симптомы, как тошнота, изжога и рвота. Болезненные ощущения зависят от приема пищи и купируются спазмолитиками.

Острая форма панкреатита сопровождается сильными болями, которые легко можно принять за сердечные. Состояние имеет схожесть с инфарктом, при этом в обоих случаях возможна тошнота и рвота. Снять симптомы в домашних условиях практически невозможно.

При спазме желчного пузыря и желчных протоков создается впечатление, что болит сердце. Печень и желчный пузырь хоть и находятся справа, но сильные боли отдают в левую часть грудной клетки. Здесь помогают спазмолитики.

Грыжа пищевода (отверстия диафрагмы) своими болезненными ощущениями похожа на стенокардию. Обычно появляется в ночное время, когда человек находится в горизонтальном положении. Когда больной принимает вертикальное положение, состояние улучшается.

Центральная нервная система

Расстройства ЦНС характеризуются частыми и длительными болями в области груди, в нижней левой части. Симптомы описываются пациентами по-разному, однако, как правило, имеют место быть постоянные ноющие боли, которые иногда бывают острыми и кратковременными. В данном случае боли всегда сопровождаются нарушениями сна, раздражительностью, тревожностью и другими проявлениями вегетативных нарушений. Помочь способны успокоительные средства и снотворное.

Следует отметить, что самолечение в случае, если у вас наблюдаются какие-либо симптомы, нежелательно. Лучше обратиться за помощью к квалифицированному специалисту.