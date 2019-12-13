Неприятные симптомы, выдающие нехватку белка

Неприятные симптомы, которые говорят о недостатке белка в организме

Сколько белка на самом деле нужно человеческому организму? Помогает ли он нам оставаться здоровыми? К каким последствиям может привести недостаток белка? «Рамблер» постарался ответить на все эти вопросы.

Исследование показало

Однажды канадский исследователь и этнограф Вильялмур Стефанссон принял решение в течение пяти лет есть только мясо. Соответственно, его рацион в начале XX века состоял примерно на 80% из жиров и на 20% из белков. Двадцать лет спустя, в 1928 году, он повторил эксперимент под наблюдением специалистов из знаменитой нью-йоркской больницы Бельвью, но ограничился одним годом. Основной целью Стефанссона было опровергнуть теорию о том, что на одном мясе человек не выживет. Но в ходе обоих экспериментов этнографу становилось плохо, учитывая то, что он употреблял только нежирное мясо. У Стефанссона развилось так называемое белковое отравление, которое ученые прозвали "истощением от крольчатины". Как выяснилось, симптомы пропадали как только он снова начинал есть жиры и ограничивать себя в потреблении белка. Несмотря на то, что эксперименты не привели к логическому выводу и подтверждению теории, Вильялмур прожил до 83-х лет, придерживаясь экспериментальной диеты с ограниченным количеством углеводов.

В современном мире белковые диеты с каждым годом приобретают все большую популярность. Но не каждый может назвать точное количество белка, необходимого для него. Давайте же разберемся, какова норма для потребления полезных органических веществ.

А сколько их надо?

Белки необходимы для роста и восстановления клеток тела. Вся белковая пища — мясо, рыба, яйца, молочные и бобовые продукты — расщепляются в нашем желудке на аминокислоты и поглощаются тонким кишечником; потом печень решает, какие из аминокислот нужны организму. Остальные вымываются с мочой. Для того, чтобы этот процесс мог свободно осуществляться, нашему организму должно хватать белка, который можно перерабатывать. Если вы ведете не самый активный образ жизни, то ваша ежедневная норма составляет примерно 0,75 г белков на килограмм массы тела. В среднем это 55 г для мужчин и 45 г для женщин.

Медленное заживление ран

Одним из симптомов нехватки белка является замедленный процесс заживления ссадин и порезов. Это связано с тем, что белок входит в состав клеток мышечной ткани, кожи и крови. Поэтому, если его не хватает, на "ремонт" повреждений у организма уходит гораздо больше времени.

Отеки

Дефицит белка приводит к нарушению водно-солевого баланса, из-за чего жидкость скапливается в тканях. Результатом этого может быть появление синяков под глазами, отеки лодыжек и стоп, постоянное чувство тяжести в ногах.

Снижение веса

У нашего организма есть свои приоритеты, о которых мы часто даже не догадываемся. Если белка не хватает, то все поступающие протеины направляются туда, где они жизненно необходимы, то есть к внутренним органам. Мышцам при этом почти ничего не достается, и они начинают уменьшаться в объеме. Такое состояние может привести к дистрофии мышц. Вы будете чувствовать постоянную усталость, боль в суставах и быструю утомляемость. Люди, стремящиеся к идеальной фигуре и похудению, часто снижают потребление белка, допуская серьезную ошибку.

Повышенная капризность и плаксивость

Достаточное потребление белка помогает улучшать настроение, поскольку обеспечивает организм аминокислотами, которые необходимы для производства различных «гормонов радости». Без этих незаменимых аминокислот могут возникнуть депрессивные состояния, перепады настроения, повышенная тревожность. Ухудшение состояния может привести к регулярной бессоннице.