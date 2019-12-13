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О чем говорит повышенная потливость ночью 

Рамблер 6 часов назад
О чем говорит повышенная потливость ночью
Фото: depositphotos.com
Если повышенная потливость по ночам происходит регулярно без видимых причин, стоит обратить на нее внимание. Иногда это может быть симптомом заболеваний, но в большинстве случаев говорит о неправильном подборе постельного белья и высокой температуре в комнате.
В первую очередь проверьте температуру и влажность в вашей квартире. Постельное белье замените на хлопковое и подберите специальные постельные принадлежности. Если это не помогло, симптом может касаться заболеваний.

ОРВИ и вирусы

Очень часто повышенная потливость появляется из-за скачков температуры тела. Она может как повышаться, так и понижаться. Например это может быть лихорадка при гриппе, туберкулезе и других вирусных заболеваниях. Если наряду с потливостью у вас появились симптомы простуды, не стоит пускать вирус на самотек.

Проблемы с гормонами

Как у женщин, так и у мужчин, потливость возникает при гормональных перестройках. Это может быть при беременности, менопаузе или просто проблемах с гормонами. У мужчин этот симптом возникает в результате андропаузы — снижения тестостерона в пожилом возрасте.

Гипертония

У гипертоников часто наблюдаются скачки внутричерепного давления. Именно они могут стать причиной повышенной потливости. Днем человек активен, и давление повышается, а ночью он расслабляется, соответственно понижается давление.

Хронический стресс

Во время стресса вырабатываются соответствующие гормоны: адреналин и кортизол. Из-за малоподвижного образа жизни они продолжают циркулировать в организме до самого вечера и держат его в боевой готовности. Так появляется повышенная потливость по ночам. Именно поэтому, если вы постоянно чувствуете волнение и тревогу, нужно заниматься спортом.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Болезни и лекарства
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