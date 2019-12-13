Россияне назвали самые пугающие болезни

Россияне назвали болезни, которые больше всего вызывают у них страх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала "Здоровье Mail.ru".

Так, большинство опрошенных (69%) боятся рака. Еще у 36% наибольший страх вызывает инсульт, а у 30% — ВИЧ.

Также среди пугающих болезней 26% респондентов назвали заболевания, связанные с сердцем, 20% — гепатит С.

Около 15% опрошенных выделили туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, болезни органов дыхания и грипп.

Отмечается, что 76% реалистично относятся к своему здоровью — следят за ним, однако понимают, что в любой момент их может настигнуть недуг. Чрезмерно тревожными и мнительными назвали себя 8%. 16% опрошенных надеются на свой сильный иммунитет.

Опрос проводился среди 3114 пользователей портала.