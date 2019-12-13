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Россияне назвали самые пугающие болезни 

Газета.Ru + ещё 1 3 часа назад
Россияне назвали самые пугающие болезни
Фото: Газета.Ru
Россияне назвали болезни, которые больше всего вызывают у них страх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на результаты опроса портала "Здоровье Mail.ru".
Так, большинство опрошенных (69%) боятся рака. Еще у 36% наибольший страх вызывает инсульт, а у 30% — ВИЧ.
Также среди пугающих болезней 26% респондентов назвали заболевания, связанные с сердцем, 20% — гепатит С.
Около 15% опрошенных выделили туберкулез, заболевания, передающиеся половым путем, болезни органов дыхания и грипп.
Отмечается, что 76% реалистично относятся к своему здоровью — следят за ним, однако понимают, что в любой момент их может настигнуть недуг. Чрезмерно тревожными и мнительными назвали себя 8%. 16% опрошенных надеются на свой сильный иммунитет.
Опрос проводился среди 3114 пользователей портала.
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Теги:
Болезни и лекарства , Новости
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