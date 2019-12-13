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Женщина заразилась опасной инфекцией от лизнувшего ногу щенка 

Lenta.ru + ещё 1 3 часа назад
Женщина заразилась инфекцией от лизнувшего ее щенка
Фото: Lenta.ru
Жительница Израиля позволила щенку лизать ноги и попала в больницу с опасной инфекцией. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале The Journal of Emergency Medicine.
86-летняя женщина поступила в больницу с жалобами на боль в правой ноге, рвоту и повышенную температуру. Причиной оказались найденные в ее крови бактерии Streptococcus canis — собачьего стрептококка, обычно поражающего кошек и собак.
Заражение Streptococcus canis может закончиться сепсисом, воспалением легких и другими опасными осложнениями. В данном случае инфекцию удалось победить. Пациентка, которая заразилась собачьим стрептококком, провела в больнице три дня, а затем смогла вернуться домой.
Авторы научной работы полагают, что инфекция могла попасть в организм из слюны щенка, который лизал ее ноги. Заражение упростили трещины в коже между пальцами ее ног и ослабленный лекарствами иммунитет. Женщина страдала от диабета и принимала средство от ревматоидного артрита, из-за которого ей приходилось передвигаться на инвалидной коляске.
В 2018 году сообщалось, что 48-летний житель американского города Вест-Бенд, штат Висконсин, остался без рук и ног из-за бактерий рода Capnocytophaga, которые занесла его собака. Несмотря на это, он отказался с ней расставаться.
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