Как за 30 секунд узнать, здорово ли ваше сердце

От здоровья сердца напрямую зависит наша жизнь. Человек может даже не догадываться о том, что у него проблемы с этим органом. Как проверить его состояние, потратив всего 30 секунд своего времени?

Чтобы убедиться, что с вашим сердцем все в порядке, нужно выполнить простые действия. Проверка занимает не более 30 секунд.

Первый шаг

Налейте в большой таз очень холодную воду. Миска должна быть большой, такой, чтобы поместилось обе руки.

Для более точного результата положите в емкость лед.

Второй шаг

Положите руки в воду с кубиками льда ровно на 30 секунд. Это поможет вам узнать, как ваша кровь будет реагировать, когда вступает в контакт с холодом.

Вы можете получить два результата.

Ваши пальцы стали красными. Если это так, то вас можно поздравить. Покраснение рук означает, что у вас нет проблем с циркуляцией крови и с сердцем.

Пальцы становятся бледными или синюшными. В таком случае у вас проблемы с кровеносной системой и кровообращением. Это связано с низким уровнем кислорода в эритроцитах или из-за проблем с поступлением кислорода в организм. Также страдает сердце.

Если пальцы посинели, помассируйте руки. В любом случае лучше обратиться к доктору, чтобы предотвратить развитие серьезного сердечного заболевания.