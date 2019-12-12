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Как за 30 секунд узнать, здорово ли ваше сердце 

SM News 7 часов назад
Как за 30 секунд узнать, здорово ли ваше сердце
Фото: depositphotos.com
От здоровья сердца напрямую зависит наша жизнь. Человек может даже не догадываться о том, что у него проблемы с этим органом. Как проверить его состояние, потратив всего 30 секунд своего времени?
Чтобы убедиться, что с вашим сердцем все в порядке, нужно выполнить простые действия. Проверка занимает не более 30 секунд.

Первый шаг

Налейте в большой таз очень холодную воду. Миска должна быть большой, такой, чтобы поместилось обе руки.
Для более точного результата положите в емкость лед.

Второй шаг

Положите руки в воду с кубиками льда ровно на 30 секунд. Это поможет вам узнать, как ваша кровь будет реагировать, когда вступает в контакт с холодом.

Вы можете получить два результата.

Ваши пальцы стали красными. Если это так, то вас можно поздравить. Покраснение рук означает, что у вас нет проблем с циркуляцией крови и с сердцем.
Пальцы становятся бледными или синюшными. В таком случае у вас проблемы с кровеносной системой и кровообращением. Это связано с низким уровнем кислорода в эритроцитах или из-за проблем с поступлением кислорода в организм. Также страдает сердце.
Если пальцы посинели, помассируйте руки. В любом случае лучше обратиться к доктору, чтобы предотвратить развитие серьезного сердечного заболевания.
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Теги:
Болезни и лекарства
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