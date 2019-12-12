Что такое синдром отмены и чем он опасен

Почти любой человек, страдающий от какой-либо зависимости, хоть раз пытался "завязать". Кто-то делает это постепенно, кто-то пытается бросить резко. Во втором случае (не всегда, но довольно часто) возникает синдром отмены.

Среди веществ, прием которых его провоцирует, запрещенные наркотические вещества, никотин, алкоголь и даже некоторые антидепрессанты. "Рамблер" выяснял, что такое синдром отмены и как он может навредить человеку.

Симптомы данного синдрома могут быть как психические, так и физические. Среди первых выделяют подавленность, тревожность и нарушения сна, среди вторых: проблемы с дыханием, потливость, тошноту и головную боль.

Если человек резко отказывается от сигарет или антидепрессантов, синдром отмены может быть почти безопасен. Первые несколько дней пациент скорее всего будет испытывать психологический дискомфорт и даже физическое недомогание, но это не отразится колоссальным образом на его здоровье.

Однако порой, в самых тяжелых случаях синдром отмены может привести к летальному исходу. Происходит так зачастую после того, как человек внезапно отказывается от спиртного или транквилизаторов, которые до этого принимал регулярно и в больших количествах. Порой организм просто не может справиться с такими резкими переменами, что проявляется в виде белой горячки, судорог, инфаркта или инсульта.

Именно поэтому, если синдром отмены сопровождается внезапным и сильным ухудшением самочувствия, необходимо немедленно вызывать скорую.