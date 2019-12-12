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Что такое синдром отмены и чем он опасен 

Рамблер 10 часов назад
Что такое синдром отмены и чем он опасен
Фото: depositphotos.com
Почти любой человек, страдающий от какой-либо зависимости, хоть раз пытался "завязать". Кто-то делает это постепенно, кто-то пытается бросить резко. Во втором случае (не всегда, но довольно часто) возникает синдром отмены.
Среди веществ, прием которых его провоцирует, запрещенные наркотические вещества, никотин, алкоголь и даже некоторые антидепрессанты. "Рамблер" выяснял, что такое синдром отмены и как он может навредить человеку.
Симптомы данного синдрома могут быть как психические, так и физические. Среди первых выделяют подавленность, тревожность и нарушения сна, среди вторых: проблемы с дыханием, потливость, тошноту и головную боль.
Если человек резко отказывается от сигарет или антидепрессантов, синдром отмены может быть почти безопасен. Первые несколько дней пациент скорее всего будет испытывать психологический дискомфорт и даже физическое недомогание, но это не отразится колоссальным образом на его здоровье.
Однако порой, в самых тяжелых случаях синдром отмены может привести к летальному исходу. Происходит так зачастую после того, как человек внезапно отказывается от спиртного или транквилизаторов, которые до этого принимал регулярно и в больших количествах. Порой организм просто не может справиться с такими резкими переменами, что проявляется в виде белой горячки, судорог, инфаркта или инсульта.
Именно поэтому, если синдром отмены сопровождается внезапным и сильным ухудшением самочувствия, необходимо немедленно вызывать скорую.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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