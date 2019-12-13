Рак и ЭКО: врачи разобрали историю Заворотнюк

Рак и ЭКО: есть ли связь? Врачи детально разобрали историю Анастасии Заворотнюк

Вокруг здоровья известных людей всегда ходит множество слухов, но далеко не всегда эти слухи правдивы. Так, уже давно ходят разговоры, что онкологическое заболевание российской актрисы Анастасии Заворотнюк спровоцировало ЭКО. Совместно с врачами клиники «АРТ-ЭКО» и онкологом мы разобрались, что же такое экстракорпоральное оплодотворение и может ли оно стать причиной рака.

Что такое ЭКО?

Экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) — высокотехнологичный метод лечения бесплодия, к которому прибегают, если другие способы зачать ребенка не помогли. ЭКО помогает стать родителями множеству бесплодных пар по всему миру: за 40 лет существования благодаря методу на свет появилось более 10 миллионов малышей. Хотя родившихся в результате ЭКО детей часто называют «младенцами из пробирки», на самом деле вне тела будущей мамы происходит только оплодотворение. Затем эмбрион переносят в матку. Будущий малыш растет, развивается и появляется на свет точно так же, как и все остальные младенцы, зачатые естественным путем. ЭКО действительно помогает стать мамой? Вероятность забеременеть в результате процедуры ЭКО достаточно высока. По словам доктора медицинских наук, лауреата премии Правительства РФ , создателя и главы клиники репродуктивного здоровья «АРТ-ЭКО» Елены Калининой , женщины моложе 35 лет беременеют в среднем в 38-40% случаев. Для сравнения, частота зачатия без помощи репродуктивных технологий составляет порядка 25-30%. С возрастом шансы забеременеть в результате ЭКО постепенно снижаются. Женщины в возрасте 40-42 лет беременеют не более чем в 12% случаев. Однако при использовании ЭКО с преимплантационным генетическим тестированием (ПГТ-А), который помогает выбрать эмбрионов без хромосомных аномалий, вероятность наступления беременности вырастает до 70%.

Может ли ЭКО вызывать рак?

Доктор медицинских наук, профессор, заведующая отделением новых медицинских технологий МРНЦ им. А. Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России , врач акушер-гинеколог и онколог Марина Киселева убеждена: чтобы аргументированно ответить на этот вопрос, необходимо опираться на многоцентровые исследования. И хотя в Российской Федерации таких исследований пока не проводилось, есть маштабные зарубежные данные, на основе которых можно сделать вывод: риск заболеть раком в результате ЭКО очень невелик. Например, эксперты из службы здравоохранения Израиля Маккаби провели исследование, в котором участвовало почти 90 000 женщин, забеременевших при помощи ЭКО. У всех участниц исследования зарегистрировали лишь 41 случай рака яичника, 38 случаев рака эндометрия и 501 случай рака молочной железы. То есть ровно столько же, сколько обнаружилось и у женщин с естественной беременностью.

Еще более показательна ситуация в Швеции — стране, где здравоохранению уделяется очень большое внимание. С 1932 года все граждане этой страны внесены в особый реестр, благодаря которому ученые получили доступ к данным о состоянии здоровья всех граждан. В том числе — 1 800 000 женщин, которые для достижения беременности использовали либо стимуляцию овуляции, либо программу ЭКО.

Данные о здоровье этой группы женщин сравнили с данными о здоровье 2 000 000 матерей, забеременевших без использования вспомогательных репродуктивных технологий. Оказалось, что женщины, которые использовали программу ЭКО, болеют всеми видами рака ничуть не чаще тех, кому удалось забеременеть обычным способом. Большинство отклонений было связано с тем, что у женщин, которые прибегали к ЭКО, еще до беременности были проблемы со здоровьем.

Откуда же тогда взялся слух о связи ЭКО и рака?

Причина №1: о связи ЭКО и рака выходит много научных публикаций

Врачи и ученые стараются сделать ЭКО максимально безопасным, чтобы избежать малейшего риска для будущих мам. Все потенциальные опасности, связанные с экстракорпоральным оплодотворением, изучают буквально «под микроскопом» — даже если риски невелики, их стараются тщательно проверять. В результате проверки появляются научные статьи, на появление которых реагируют СМИ, но сама проблема обсуждается однобоко. Вот пример. Согласно одному из протоколов ЭКО, на этапе подготовки будущим мамам назначают гормональные лекарства: это запускает созревание сразу нескольких яйцеклеток и увеличивает шансы, что среди получившихся эмбрионов найдется идеально здоровый. При этом рак молочной железы зависит от уровня женских половых гормонов: чем больше гормонов в организме, тем выше риск заболеть. Ученые предположили, что гормональная стимуляция при ЭКО может спровоцировать рак молочной железы — и об этом тут же рассказали прессе.

Однако тщательная проверка показала, что гормональные препараты, которые используют при ЭКО, не могут вызывать рак молочной железы. Все, на что способны эти лекарства — повысить уровень женских гормонов. Иногда повышение гормонального уровня может ускорить процесс развития уже имеющегося онкологического заболевания, о котором женщина и не подозревала.

«В том числе поэтому перед процедурой ЭКО доктора проводят очень тщательное и подробное обследование пациентки, — отмечает Елена Калинина. — Это позволяет обнаружить заболевание и минимизировать риски».

Но это уже не так интересно, поэтому СМИ об этом не пишут. В результате о риске узнали все, а вот о том, что опасности нет — только врачи и ученые.

Причина №2: людям интересна жизнь знаменитостей

Нас интересуют все подробности жизни кумиров, в том числе состояние их здоровья. Поэтому, если заболевает молодая и красивая актриса или певица, журналисты начинают искать причины ее болезни. А поскольку ЭКО — метод достаточно известный, то оно частенько незаслуженно попадает в центр внимания.

«В качестве хорошего примера можно привести попытку связать ЭКО и рак головного мозга — глиобластому. Доказательств, что эта очень редкая опухоль связана с ЭКО, у ученых нет. При этом так совпало, что опухоли нашли и у Жанны Фриске, и у Анастасии Заворотнюк, — комментирует Марина Киселева. — А поскольку известно, что обе звезды готовились к ЭКО, возникает соблазн связать эти два обстоятельства. Но как тогда быть с тем фактом, что от рака мозга погибли оперный певец Дмитрий Хворостовский, юморист Михаил Задорнов и скрипач Дмитрий Коган? Как вы сами понимаете, ЭКО знаменитости-мужчины уж точно не делали».

Причина №3: беременность и рак действительно могут быть связаны

При этом совершенно неважно, каким образом женщине удалось зачать: естественным путем или при помощи ЭКО. «Беременность — процесс долгий. Все девять месяцев женщина живет с абсолютно другим гормональным фоном, чем был у нее до беременности. За этот срок действительно могут произойти перестройки в организме, которые способны запустить развитие онкологических заболеваний, — объясняет Елена Калинина. — При этом сама по себе беременность не вызывает рак и не повышает риски его возникновения. Как правило, проблемы возникают у женщин, которые страдали от болезни еще до зачатия. Например, беременность может спровоцировать ухудшение все той же глиобластомы. Но это не значит, что ЭКО или беременность приводят к этой болезни!»

Каковы реальные риски у ЭКО?

Как и у любого другого работающего метода лечения, у ЭКО есть ограничения и противопоказания. Именно поэтому прежде чем назначить экстракорпоральное оплодотворение, гинеколог или репродуктолог внимательно изучают состояние здоровья семейной пары и назначают анализы, которые необходимо сдать перед экстракорпоральным оплодотворением. Однако существуют три объективные опасности.

Опасность №1: Синдром гиперстимуляции яичников

Это индивидуальная реакция на гормональные препараты, в результате которой одновременно созревает гораздо больше яйцеклеток, чем порой нужно. Из-за этого яичники увеличиваются в размерах, а в брюшной полости и легких может скапливаться жидкость. Чтобы избежать проблемы, перед началом стимуляции женщину необходимо тщательно обследовать, а саму стимуляцию проводить под строгим врачебным контролем.

Опасность №2: Многоплодная беременность

В 90-е годы, когда в нашей стране еще не было возможности законсервировать «лишние» эмбрионы, женщине могли перенести все жизнеспособные эмбрионы — и тогда нередко наступала беременность тройней, четверней и даже пятерней. Это осложняло течение беременности, приводило к преждевременным родам и другим проблемам. Согласно клиническим рекомендациям, в наши дни доктора переносят в матку не более двух эмбрионов. Больше переносить запрещено — это прямо оговорено в приказе Минздрава, регулирующем работу репродуктологов в нашей стране. За прошедшие годы уровень современных эмбриологических лабораторий очень сильно вырос. Если сегодня репродуктологи переносят всего один эмбрион, вероятность наступления беременности остается такой же, которая раньше возникала только при переносе двух и более эмбрионов. При этом риск забеременеть пятерней удается полностью исключить. Как правило, после генетического преимплантационного тестирования женщине переносят только одного эмбриона. Генетический тест позволяет вовремя отсеять эмбрионы с «неправильным» числом хромосом и с наследственными заболеваниями — например, с муковисцидозом и гемофилией. Все это уменьшает вероятность выкидыша и увеличивает шансы выносить здорового малыша.

Опасность №3: Риск внутрибрюшного кровотечения, который может сопровождать забор яйцеклетки

К счастью, вероятность осложнения очень низкая — не выше 1,4%. Уменьшить риск можно, если после пункции не отпускать женщину сразу домой, а несколько часов понаблюдать за ее состоянием. Это позволит вовремя выявить и скорректировать возможные проблемы. Опасность №4: Внематочная беременность Эмбрион в питательной среде переносят в матку под строгим контролем УЗИ. В течение 1-2 дней он должен имплантироваться в стенку матки. Однако иногда, в очень редких случаях, эмбрион не находит места в матке, и вместе с оттоком жидкости может оказаться в просвете маточной трубы и имплантироваться там — так возникает внематочная беременность. Именно поэтому врачи тщательно контролируют каждое ЭКО на всех этапах процедуры, в том числе и после переноса эмбриона — это позволяет вовремя помочь пациентке.

Может ли женщина, которая готовится к ЭКО, уменьшить риски для здоровья? «Объективно риски ЭКО, которое проводится в хорошей клинике, не такие уж большие, — отмечает репродуктолог, член Европейской (ESHRE) и Российской Ассоциаций Репродукции Человека (РАРЧ) Любовь Владимировна Измайлова. — Как я говорю своим пациенткам: „Главный риск ЭКО — это беременность!“. Увеличить шанс на успех ЭКО помогает: здоровый образ жизни — нужно обеспечить себе правильное питание, исключить курение и алкоголь пройти все рекомендованные врачом анализы и обследования — это поможет выявить проблемы, способные либо помешать беременности, либо осложнить ее. При этом врач обязан понятно объяснить, зачем он назначает то или иное обследование открыто и честно говорить с врачом — очень важно не скрывать никакой информации о состоянии своего здоровья и здоровья своих близких. Важно рассказать обо всех заболеваниях, вредных привычках, медицинских и косметических процедурах, которые женщина делает вне клиники.

»Предположим, пациентка где-то прочитала, что перед забором яйцеклетки будет полезно сделать гирудотерапию. Но в слюне пиявок есть вещество гирудин, замедляющее свертывание крови, — приводит пример Любовь Владимировна. — Если пациентка не предупредит врача о посещении гирудотерапевта, возникнет риск внутрибрюшного кровотечения, остановить которое будет крайне тяжело».

Все остальное зависит от навыков и знаний доктора. Самое лучшее, что может сделать пациентка — довериться врачу и выполнять все его рекомендации. Чем лучше взаимопонимание между доктором и пациенткой — тем выше шанс на успех.