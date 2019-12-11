Язва желудка считается одной из самых распространенных патологий желудочно-кишечного тракта. «Рамблер» расскажет, на что следует обратить внимание, чтобы вовремя распознать эту болезнь.
Язва желудка — хроническое заболевание. Это дефект в слизистой оболочке желудка, который может отличаться размерами и локализацией. в некоторых случаях у одного пациента может быть сразу несколько язв. При правильном лечении и диете язва заживает.
К причинам развития язвенной болезни относят:
- Заболевания ЖКТ;
- постоянный стресс;
- заражение бактерией Helicobacter pylori;
- регулярный прием обезболивающих;
- неправильное питание.
Ранние признаки язвы желудка
Рвота, изжога
Язва может сопровождаться рвотой, которая состоит из кислого содержания желудка. Также может быть изжога и отрыжка. Рвота и отсутствие аппетита могут привести к потере веса.
Боль в животе
Боль в эпигастральной области появляется сразу после приема пищи или спустя пару часов. Все зависит от участка желудка, который поражен язвой.
Боль в груди или спине
Боль в животе может провоцировать боль в груди и спине. Если язва проникла через стенку кишечника, боль может быть интенсивной и не прекращаться в течение продолжительного времени.
Расстройства пищеварения
При язве возникает ощущение тяжести в животе, изжога, запоры и другие признаки того, что пищеварение работает неправильно.
К внешним признакам язвы желудка относят наличие серого налета на языке и повышенную потливость ладоней.