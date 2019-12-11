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Ранние признаки язвы желудка 

Рамблер 2 часа назад
Язва желудка считается одной из самых распространенных патологий желудочно-кишечного тракта. «Рамблер» расскажет, на что следует обратить внимание, чтобы вовремя распознать эту болезнь.
Язва желудка — хроническое заболевание. Это дефект в слизистой оболочке желудка, который может отличаться размерами и локализацией. в некоторых случаях у одного пациента может быть сразу несколько язв. При правильном лечении и диете язва заживает.

К причинам развития язвенной болезни относят:

  • Заболевания ЖКТ;
  • постоянный стресс;
  • заражение бактерией Helicobacter pylori;
  • регулярный прием обезболивающих;
  • неправильное питание.

Ранние признаки язвы желудка

Рвота, изжога

Язва может сопровождаться рвотой, которая состоит из кислого содержания желудка. Также может быть изжога и отрыжка. Рвота и отсутствие аппетита могут привести к потере веса.

Боль в животе

Боль в эпигастральной области появляется сразу после приема пищи или спустя пару часов. Все зависит от участка желудка, который поражен язвой.

Боль в груди или спине

Боль в животе может провоцировать боль в груди и спине. Если язва проникла через стенку кишечника, боль может быть интенсивной и не прекращаться в течение продолжительного времени.

Расстройства пищеварения

При язве возникает ощущение тяжести в животе, изжога, запоры и другие признаки того, что пищеварение работает неправильно.
К внешним признакам язвы желудка относят наличие серого налета на языке и повышенную потливость ладоней.
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Редактор:  Анастасия Иванова
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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