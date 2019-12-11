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Что будет, если выпить йод 

Рамблер 6 часов назад
Что будет, если выпить йод
Фото: depositphotos.com
Раствор йода — вещество, которое используют в качестве антисептика. Принимать его внутрь может быть опасно. Конечно, сам йод выпить не получится, так как это твердое вещество. Поэтому "Рамблер" рассказывает, что случится с человеком, который выпьет раствор йода.

Стадии

Прежде всего стоит разобрать состав этого антисептика. Там содержится сам йод, калий йодида, спирт и вода. Не стоит забывать, что организм по-разному реагирует на все эти вещества. Самое безопасное, что может случится — сильное повышение температуры. Однако за этим симптомом последуют и другие, более неприятные.
После повышения температуры, у человека, выпившего йод, появляются ожоги. Раствор оставляет язвы в горле и слизистых, с которыми соприкасался: гортань, желудок. Это, в свою очередь, может спровоцировать внутренние кровотечения. Во многом такая реакция появляется за счет спирта в растворе. Из-за него появляются ожоги и все остальное.
На следующей стадии у человека появляются все признаки отравления токсичными веществами: диарея, тошнота, рвота, головокружение и боли в области живота.
Смертельной дозой для организма считается 2-3 грамма неразбавленного раствора йода.

Первая помощь

Если вы узнали, что человек выпил йод или сами случайно решили его выпить, срочно вызывайте скорую помощь. Не стоит бросаться промывать желудок, так как при ожогах это категорически запрещено. Прибывшие врачи подскажут, как справиться с отравлением без серьезных последствий. До приезда врачей положите пострадавшего на ровную поверхность и поверните на бок.
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Редактор:  Елизавета Назарова
Теги:
Болезни и лекарства
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