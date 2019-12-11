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Когда мороженое может стать лекарством 

Аргументы Недели 6 часов назад
Когда мороженое может стать лекарством
Фото: Аргументы Недели
Кто в детстве не мечтал о том, чтобы простуду можно было лечить конфетами и мороженым? Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях подобные мечты могут стать явью.
Медик отметил, что мороженое способно остановить кровотечение, выступать в качестве анестетика, а также помогает подготовить горло к холодам. Также сладкое лакомство может успокаивать воспаление и дарит облегчение при боли в горле.
«Если делать выбор между мороженым и лекарственным препаратом, нужно сделать выбор в сторону лекарства. Мороженое при больном горле можно использовать в крайнем случае, когда нет возможности приобрести медикаменты в аптеке или посетить врача»,
— сказал Зайцев.
По его словам, эффект от такой вкусной терапии достигается за счет того, что происходит спазмирование сосудов. При этом не стоит переусердствовать — порции такого «лекарства» должны быть небольшими.
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Теги:
Болезни и лекарства , Владимир Зайцев
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