Когда мороженое может стать лекарством

Кто в детстве не мечтал о том, чтобы простуду можно было лечить конфетами и мороженым? Врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев рассказал, в каких случаях подобные мечты могут стать явью.

Медик отметил, что мороженое способно остановить кровотечение, выступать в качестве анестетика, а также помогает подготовить горло к холодам. Также сладкое лакомство может успокаивать воспаление и дарит облегчение при боли в горле.

«Если делать выбор между мороженым и лекарственным препаратом, нужно сделать выбор в сторону лекарства. Мороженое при больном горле можно использовать в крайнем случае, когда нет возможности приобрести медикаменты в аптеке или посетить врача»,

— сказал Зайцев.

По его словам, эффект от такой вкусной терапии достигается за счет того, что происходит спазмирование сосудов. При этом не стоит переусердствовать — порции такого «лекарства» должны быть небольшими.