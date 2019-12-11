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Роспотребнадзор рассказал, как избежать астмы 

Рамблер 8 часов назад
Роспотребнадзор рассказал, как избежать астмы
Фото: depositphotos.com
Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как можно снизить риск развития бронхиальной астмы.
В ведомстве подчеркнули: избежать недуга возможно, если отказаться от сигарет, чаще делать влажную уборку, проветривать помещение, не заводить домашних животных, не пользоваться парфюмерией, а также приобретать только гипоаллергенные стиральные порошки.
Помимо этого, эксперты советуют чаще уезжать на море, закаляться и не пренебрегать спортом.
Специалисты также сообщили, что внешними факторами, влияющими на развитие астмы являются плохая экология, воздействие аллергенов, курение и профессиональные вредные факторы.
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, о чем говорит затяжной кашель.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Роспотребнадзор
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