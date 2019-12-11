Роспотребнадзор рассказал, как избежать астмы

Эксперты Роспотребнадзора рассказали россиянам, как можно снизить риск развития бронхиальной астмы.

В ведомстве подчеркнули: избежать недуга возможно, если отказаться от сигарет, чаще делать влажную уборку, проветривать помещение, не заводить домашних животных, не пользоваться парфюмерией, а также приобретать только гипоаллергенные стиральные порошки.

Помимо этого, эксперты советуют чаще уезжать на море, закаляться и не пренебрегать спортом.

Специалисты также сообщили, что внешними факторами, влияющими на развитие астмы являются плохая экология, воздействие аллергенов, курение и профессиональные вредные факторы.