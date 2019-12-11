Специалисты дали советы по профилактике астмы

В ведомстве напомнили, что при астме периодически возникают затрудненное дыхание, одышка, удушье, приступы кашля или свистящее дыхание, различимое на расстоянии.

Внутренними факторами развития данного заболевания считают наследственность, лишний вес или ожирение. К внешним триггерам астмы относят воздействие аллергенов, профессиональные вредные факторы, курение, воздействие загрязненной окружающей среды.

Чтобы снизить риск развития астмы, Роспотребнадзор советует не курить, регулярно проветривать помещения и чаще делать влажную уборку, не использовать парфюмерию, не заводить домашних животных, приобретать только гипоаллергенные стиральные порошки и дезинфицирующие средства. Кроме того, рекомендуется закаляться, заниматься спортом, чаще бывать на свежем воздухе и отдыхать у моря.

В доме должно быть как можно меньше ковров и мягких игрушек. Постельное белье следует менять не реже одного раза в две недели. Вместо тяжелых плотных штор лучше использовать легкие занавески. Книги надлежит хранить в закрывающихся шкафах или на застекленных полках.

Роспотребнадзор также отмечает, что бытующее мнение о том, что без аллергии астмы не бывает, ошибочно. Считать астму следствие незалеченных простудных заболеваний также неверно — в таких ситуациях развивается другое заболевание, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).

Полный перечень рекомендаций по профилактике бронхиальной астмы опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора.