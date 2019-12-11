Специалисты дали советы по профилактике астмы 

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека дала ряд рекомендаций по защите от бронхиальной астмы по случаю Всемирного дня борьбы с этим заболеванием, который отмечается 11 декабря.
В ведомстве напомнили, что при астме периодически возникают затрудненное дыхание, одышка, удушье, приступы кашля или свистящее дыхание, различимое на расстоянии.
Внутренними факторами развития данного заболевания считают наследственность, лишний вес или ожирение. К внешним триггерам астмы относят воздействие аллергенов, профессиональные вредные факторы, курение, воздействие загрязненной окружающей среды.
Чтобы снизить риск развития астмы, Роспотребнадзор советует не курить, регулярно проветривать помещения и чаще делать влажную уборку, не использовать парфюмерию, не заводить домашних животных, приобретать только гипоаллергенные стиральные порошки и дезинфицирующие средства. Кроме того, рекомендуется закаляться, заниматься спортом, чаще бывать на свежем воздухе и отдыхать у моря.
В доме должно быть как можно меньше ковров и мягких игрушек. Постельное белье следует менять не реже одного раза в две недели. Вместо тяжелых плотных штор лучше использовать легкие занавески. Книги надлежит хранить в закрывающихся шкафах или на застекленных полках.
Роспотребнадзор также отмечает, что бытующее мнение о том, что без аллергии астмы не бывает, ошибочно. Считать астму следствие незалеченных простудных заболеваний также неверно — в таких ситуациях развивается другое заболевание, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ).
Полный перечень рекомендаций по профилактике бронхиальной астмы опубликован на официальном сайте Роспотребнадзора.