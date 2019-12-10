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Yle (Финляндия): недостаточное сексуальное просвещение способствует распространению ВИЧ в России 

ИноСМИ 1 час назад
«Консерватизм — причина эпидемии ВИЧ»
Фото: ИноСМИ
Финский журналист побывал на лекции о сексе в одном из училищ Ростова-на-Дону и сделал вывод, что просветительской работе в вопросах полового воспитания в России мешают консервативные ценности общества. По его мнению, именно они усложняют борьбу с эпидемией ВИЧ в России.
Ростов-на-Дону — Несмотря на поздний вечер пятницы, учащиеся внимательно слушают преподавателя. Молодые девушки и юноши, которые скоро станут совершеннолетними, слушают, как волонтер Катя Пинчукова рассказывает о размере мужских половых органов.
«Всё от 17 до 21 сантиметра считается большим, а больше 20 сантиметров — гигантским», — говорит Пинчукова. В аудитории поднимается шум.
Студентам, изучающим средства массовой информации и информационные технологии в ростовском училище, читают лекцию о сексе. Осветить эту тему пришел представитель организации Dance4Life, которая продвигает вопросы сексуального здоровья.
В своих лекциях волонтеры делают акцент на различиях в половых системах мужчин и женщин и на средствах контрацепции. О ВИЧ ничего не говорится — впрочем, как и о многообразии секса и сексуальности.
Похоже, студенты заинтересованы в том, чтобы с ними поговорили о сексе более откровенно.
«Почему ничего не рассказали про анальный секс? Им ведь тоже можно заниматься», — шепчет молодая женщина своей соседке в конце лекции.

Уроки сексуального воспитания — редкость

В масштабах современной России лекции по сексуальному просвещению в ростовском училище все же можно назвать откровенными. Обычно в школах не говорят о сексе, и сексуальное воспитание не является частью образовательной программы.
Эту позицию поддерживает и министр образования России Ольга Васильева, по словам которой просвещением в вопросах секса должны заниматься родители. Часто об этой теме молчат и дома.
Недостаточное сексуальное просвещение только усложняет борьбу с вирусом иммунодефицита человека. Ситуация пугающая: уровень заражения ВИЧ в России является самым высоким в Европе. В соотношении с численностью населения, в 2018 году новых случаев ВИЧ-инфицирования было зарегистрировано в 20 раз больше, чем в Финляндии.
Для проведения лекций по сексуальному просвещению для молодежи от 15 до 18 лет необходимо получить разрешение родителей. Однако многие родители опасаются, что разговоры о сексе могут пробудить у их ребенка излишний интерес к теме.
Поэтому недавно Министерство здравоохранения России предложило организованно просвещать родителей школьников о проблеме ВИЧ и о том, как можно избежать заражения вирусом. Это должно способствовать тому, чтобы родители поняли серьезность ситуации и согласились на сексуальное просвещение в школах.

В школах не говорят о сексе напрямую

Волонтер Роман Поликарпов, который распространяет информацию о борьбе с ВИЧ, знает, насколько болезненной темой сейчас в России является обсуждение вопросов секса — особенно если эту тему поднимают в школе.
Поликарпов, работающий педиатром, занимается просветительской работой в вопросах полового воспитания в организации Dance4Life уже 10 лет. Он учит волонтеров организации, как рассказывать молодежи о защищенном сексе.
Молодежи рассказывают о сексе максимально тактично. Например, демонстрация того, как надо надевать презерватив, и даже простая демонстрация презерватива, по мнению Романа Поликарпова, невозможна.
«Мы хотим уважать чувства тех, кого такие действия могу смутить. Некоторые могут посчитать такие действия призывом к сексу», — говорит он.
По мнению Поликарпова, по той же причине волонтеры не говорят в школах о сексуальных отношениях и вместо этого рассказывают об отношениях между людьми.
«В нашей культуре не принято говорить о сексе громким голосом. Мы принимаем во внимание мнение наших учителей и родителей», — говорит Поликарпов.

Уроки семейного счастья

Вместо уроков полового воспитания в России появилась дисциплина под названием «семьеведение». Цель этой дисциплины — повысить уровень морали у молодежи и снизить количество разводов.
В верхней палате российского парламента, то есть в Совете Федерации, поддерживают введение семьеведения. Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова поддерживает введение в школах этого предмета, который также называется «уроком семейного счастья».
Роман Поликарпов, который продвигает идеи сексуального просвещения, положительно относится к тому, что девушкам и юношам советуют дождаться правильного партнера и говорят о важности верности. Однако об использовании презервативов все же стоит говорить напрямую, поскольку этого требует все ухудшающаяся в России ситуация с ВИЧ.
«Россияне знают о ВИЧ очень мало, и они не понимают, что существует настоящий риск заразиться. В наши дни тема ВИЧ касается всех россиян», — говорит Поликарпов.
Традиционные семейные ценности опять становятся в России популярными
В этом десятилетии в России начали активно говорить о традиционных «семейных ценностях».
В государственных СМИ проявления многообразия сексуальности является доказательством упадка западных стран и экспортным товаром, который противоречит российским ценностям. Уроки полового воспитания в школах тоже начали считать подозрительной идеей.
Во Всемирный день борьбы со СПИДом в 2014 году тогдашний уполномоченный по правам ребенка Павел Астахов сказал, то уроки полового воспитания в российских школах не появятся никогда.
Тогда Астахов посчитал, что раннее половое воспитание может противоречить русским нормам морали и нравственности, а также традициям страны.

Консерватизм проявляется в законодательстве страны

Рост популярности консервативной картины мира проявляется в изменениях законодательства. В 2012 году в России вступил в силу закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. На практике этот закон означает, что молодежи нельзя сообщать положительную или нейтральную информацию о сексуальных меньшинствах.
Новые законы обосновывают заботой о детях. Однако они в определенной степени привели к ухудшению уровня сексуального просвещения.
И все же в законодательстве могут произойти изменения в отношении борьбы с ВИЧ. Недавно правительство приняло на рассмотрение законопроект, который должен запретить распространение ошибочной информации о ВИЧ. Отрицание существования ВИЧ станет незаконным.
Роман Поликарпов, который борется с распространением ВИЧ, рассказывает, что в России многие верят, к примеру, во всеобщую теорию заговора, согласно которой ВИЧ — это международный заговор фармацевтических компаний.

Ситуация с эпидемией ВИЧ в России становится все хуже

Новые случаи заражения ВИЧ в Ростовской области удалось подсчитать. Волонтерская организация Dance4Life сообщает, что число случаев заражения снизилось — особенно среди молодежи.
Однако в целом по стране ситуация остается мрачной.
Число зарегистрированных случаев заражения ВИЧ в России — больше миллиона. В первые шесть месяцев 2019 года было зарегистрировано 47 тысяч новых случаев заражения. Самое большое количество инфицированных ВИЧ в России — среди мужчин в возрасте 30-40 лет: в этой группе число зараженных достигает 4%.
В России ВИЧ долгое время считался проблемой наркоманов и мужчин-гомосексуалистов. Согласно недавней статистике, сейчас ВИЧ чаще всего передается во время гетеросексуального секса.
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Теги:
Болезни и лекарства , Ольга Васильева , Анна Кузнецова , Павел Астахов , Минздрав РФ , Совет Федерации
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