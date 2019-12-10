О каких заболеваниях говорит повышенный метеоризм

Избыток газов в животе — крайне деликатная проблема, о которой, как правило, не принято рассказывать, и с которой очень редко обращаются к врачу. Порой повышенный метеоризм может быть следствием неправильного питания, но иногда этот симптом свидетельствует о серьезных заболеваниях. О каких именно? Выяснял "Рамблер".

Нередко метеоризм является симптомом воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, гастрита, энтерита или колита. В иных случаях повышенное газообразование свидетельствует о синдроме раздраженного кишечника, целиакия (непереносимости глютена), панкреатите, холецистите и дефиците пищеварительных ферментов.

В некоторых случаях метеоризм может быть симптомом опухоли, которая мешает нормальному прохождению газов.

Помимо этого избыток газов в животе порой говорит депрессии, неврозах и сильном стрессе. В этом случае справиться с проблемой поможет психотерапевт.