Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
"Консерватизм - причина эпидемии ВИЧ"
"Консерватизм - причина эпидемии ВИЧ"
Болезни и лекарства
Чем лечебные грязи могут навредить здоровью
Чем лечебные грязи могут навредить здоровью
Народная медицина
Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ
Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ
Болезни и лекарства
Как красная икра может навредить здоровью
Как красная икра может навредить здоровью
ЗОЖ

О каких заболеваниях говорит повышенный метеоризм 

Рамблер 6 часов назад
О каких заболеваниях говорит повышенный метеоризм
Фото: depositphotos.com
Избыток газов в животе — крайне деликатная проблема, о которой, как правило, не принято рассказывать, и с которой очень редко обращаются к врачу. Порой повышенный метеоризм может быть следствием неправильного питания, но иногда этот симптом свидетельствует о серьезных заболеваниях. О каких именно? Выяснял "Рамблер".
Нередко метеоризм является симптомом воспалительных заболеваний желудочно-кишечного тракта. В частности, гастрита, энтерита или колита. В иных случаях повышенное газообразование свидетельствует о синдроме раздраженного кишечника, целиакия (непереносимости глютена), панкреатите, холецистите и дефиците пищеварительных ферментов.
В некоторых случаях метеоризм может быть симптомом опухоли, которая мешает нормальному прохождению газов.
Помимо этого избыток газов в животе порой говорит депрессии, неврозах и сильном стрессе. В этом случае справиться с проблемой поможет психотерапевт.
Видео дня. Какие россияне больше всего пьют
Комментарии 2 
Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Консерватизм — причина эпидемии ВИЧ»
«Консерватизм — причина эпидемии ВИЧ»
Чем лечебные грязи могут навредить здоровью
Чем лечебные грязи могут навредить здоровью
Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ
Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ 1
Как красная икра может навредить здоровью
Как красная икра может навредить здоровью 5
Как понять, что у вас появилась зависимость
Как понять, что у вас появилась зависимость
Видео
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
00:28
Надвигается тяжелая эпидемия гриппа
Болезни и лекарства
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
02:47
Врачи не смогли помочь ребенку с деформацией черепа
Новости
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
01:53
Ученые узнали, как защитить печень от алкоголя
ЗОЖ Новости
«Часть пациентов просто не доживет»
04:11
«Часть пациентов просто не доживет»
Болезни и лекарства
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
00:42
Врачи призвали мужчин сбрить бороды
ЗОЖ
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
00:27
Кто предрасположен к алкоголизму по группе крови
Новости
Где больше всего пьют в России
01:23
Где больше всего пьют в России
ЗОЖ
Врач назвал главных врагов кровеносных сосудов
01:41
Врач назвал главных врагов кровеносных сосудов
Новости
Роженицы обвинили роддом в детских травмах
00:46
Роженицы обвинили роддом в детских травмах
Новости
Какая температура тела на самом деле нормальная
26:08
Какая температура тела на самом деле нормальная
ЗОЖ Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение