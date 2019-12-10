Ученые обнаружили новый штамм ВИЧ

Первые два зарегистрировали в Демократической Республике Конго в 1983 и 1990 годах. Третий образец нашли в 2001-м в рамках исследования передачи вируса от матери к ребенку.

Однако тогда у исследователей не было технологии, чтобы точно проверить, что все три образца одного подтипа. Сейчас они появились, и штамм удалось классифицировать. Теперь его относят к подтипу L группы М вида ВИЧ-1.

ВИЧ — болезнь, которая разрушает иммунитет человека. По данным экспертов, число зараженных превышает 35 млн человек, при этом покрыть расходы лечение может не более 30% инфицированных. При получении адекватной терапии человек может вести обычную жизнь.

По данным ЮНЭЙДС — программы ООН по борьбе с эпидемией ВИЧ и СПИД, во всем мире насчитывается 36,9 млн людей, живущих с ВИЧ. При этом от заболеваний, связанных с ВИЧ, умерли более 35 млн человек. Россия входит в лидеры по числу новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Выше они только в ЮАР и Нигерии. Каждый год в России выявляется порядка 100 тысяч случаев заражения ВИЧ, и эта цифра стабильно росла последние годы.

На прошлой неделе сообщалось, что Россия входит в первую пятерку стран по распространенности ВИЧ-инфекции. На текущий момент, по оценкам специалистов, в стране проживает порядка 1,5 млн носителей ВИЧ-инфекции, из которых треть пока не попала в поле зрения врачей

Согласно данным официальной статистики, в декабре 2018 года в стране проживало 1,007 млн россиян с диагнозом ВИЧ-инфекция. Однако в федеральном регистре присутствуют данные только о 896 тыс. больных, из них антиретровирусную терапию получают лишь более 510 тыс. человек или чуть более 60% инфицированных граждан. По итогам этого года планировалось довести обеспеченность до 75,3%, а в следующем она должна достигнуть 90%.

Государство не покрывает расходов на лекарства около 286 тысяч ВИЧ-инфицированных в России, которые находятся под диспансерным наблюдением. Антиретровирусную терапию бесплатно получают лишь те пациенты, у кого наблюдаются сильные сбои в работе иммунной системы и велик риск возникновения СПИДа.