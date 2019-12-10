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Как понять, что у вас появилась зависимость 

Рамблер 7 часов назад
Как понять, что у вас появилась зависимость
Фото: depositphotos.com
Когда зависимость только начинает развиваться, порой человек упускает этот момент. Он не замечает, как меняется его эмоциональное состояние без очередной "дозы" и в конечном счете доводит себя до критического состояния. "Рамблер" выяснил, как распознать зависимость на начальной стадии.

Вы спускаете на "источник радости" все деньги

А еще влезаете в долги, месяцами не отдаете их и питаетесь чем попало. Но зато никогда не отказываете себе во вредной привычке.

Ваш круг общения резко сузился

Теперь вы поддерживаете контакт только с теми, кто имеет ту же зависимость. Эти люди не "пилят" вас и не уговаривают бросить в отличие от старых друзей.

Вам плохо без "дозы"

Не употребляя длительное время, вы чувствуете подавленность и раздражение, срываетесь на окружающих и лишаетесь мотивации не только работать, но и заниматься простыми повседневными вещами.

Вы пойдете на все, чтобы достать еще

Зависимость заставит вас украсть, подставить кого-то и даже рискнуть жизнью. Для вас это именно это та цель, перед которой вы не видите препятствий.

Вы не считаетесь с мнением окружающих

Даже если некогда самый близкий для вас человек пытается вам помочь избавиться от привычки, вы либо уходите от разговора, либо закатываете скандал. Но никогда не прислушиваетесь.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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