Как понять, что у вас появилась зависимость

Когда зависимость только начинает развиваться, порой человек упускает этот момент. Он не замечает, как меняется его эмоциональное состояние без очередной "дозы" и в конечном счете доводит себя до критического состояния. "Рамблер" выяснил, как распознать зависимость на начальной стадии.

Вы спускаете на "источник радости" все деньги

А еще влезаете в долги, месяцами не отдаете их и питаетесь чем попало. Но зато никогда не отказываете себе во вредной привычке.

Ваш круг общения резко сузился

Теперь вы поддерживаете контакт только с теми, кто имеет ту же зависимость. Эти люди не "пилят" вас и не уговаривают бросить в отличие от старых друзей.

Вам плохо без "дозы"

Не употребляя длительное время, вы чувствуете подавленность и раздражение, срываетесь на окружающих и лишаетесь мотивации не только работать, но и заниматься простыми повседневными вещами.

Вы пойдете на все, чтобы достать еще

Зависимость заставит вас украсть, подставить кого-то и даже рискнуть жизнью. Для вас это именно это та цель, перед которой вы не видите препятствий.

Вы не считаетесь с мнением окружающих

Даже если некогда самый близкий для вас человек пытается вам помочь избавиться от привычки, вы либо уходите от разговора, либо закатываете скандал. Но никогда не прислушиваетесь.