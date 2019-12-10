Шизофреников будут вычислять по анализу крови

Опасный недуг шизофрению, которая нередко дает о себе знать в подростковом возрасте, ученые научились определять по анализу крови. Старший научный сотрудник лаборатории молекулярной генетики и биохимии НИИ психического здоровья Томского национального исследовательского медицинского центра РАН кандидат медицинских наук Людмила Смирнова отмечает, что ученые немалые надежды возлагают на протеомику.

«Между тем белки, которые являются специфичными для шизофрении и биполярного расстройства и могли бы быть диагностическими маркерами, не найдены до сих пор»,

— поясняет Людмила Смирнова.

Тем ни менее, томские исследователи совместно с московскими коллегами смогли сделать существенный шаг в поиске биомаркеров шизофрении. В частности, они проанализировали сыворотку крови больных шизофренией и абсолютно здоровых людей. Для определения белков, которые могут свидетельствовать о патологических процессах, ученые использовали масс-спектрометрию. В итоге у больных шизофренией, по сравнению с остальными людьми повышен ANKD 12, а при более проявлении этого заболевания, снижен кадгерин 5.

«Измерение количества этих белков методом ИФА, который доступен в большинстве медицинских лабораторий, уже способно помочь врачам поставить правильный диагноз»,

— отмечает Людмила Смирнова.

В итоге, результаты, которые получили ученые, могут многое рассказать о возникновении и развитии (патогенезе) болезни, пишет «Наука в Сибири».