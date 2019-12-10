Люмбальная пункция: для чего ее назначают

129 лет назад была выполнена первая люмбальная пункция. Сделал ее замечательный врач Генрих Квинке. Тот самый, который описал также ангионевротический отек, носящий теперь его имя.

Первой пункцией была спасена жизнь малыша Ганса, умиравшего от водянки головного мозга. Теперь процедуру назначают с диагностическими и лечебными целями, используют для обезболивания, в том числе в родах.

Мозг и жидкость, которая его окружает

Природа заботится о сохранности органов, которые важнее всего для жизни. Поэтому головной и спинной мозг надежно защищены костями, плотными оболочками и жидкостью, которая обеспечивает амортизацию.

Спинномозговая жидкость или ликвор постоянно обновляется, за сутки ее вырабатывается около 0,5 литра, а вокруг головного и спинного мозга постоянно находится около 180 мл.

Некоторые заболевания вызывают увеличение объема ликвора, из-за этого может сильно возрастать давление на структуры мозга. Возникает чудовищная головная боль, нарушается координация движений, может развиваться слепота, судороги, и, в конечном итоге, наступить смерть. Которой можно избежать, уменьшив количество ликвора.

В этом и заключался смысл первой пункции, произведенной Генрихом Квинке.

Пациент доктора Квинке, маленький Ганс, страдал от пневмонии и «мозговой водянки», как тогда называли эту патологию. Ребенок был на грани жизни и смерти, терять было нечего, и врач рискнул произвести пункцию, о которой думал уже давно.

Была изготовлена специальная игла с внутренним стержнем — мандреном, чтобы избежать засорения канала при введении.

В первый день Квинке удалил всего 3 мл жидкости из спинномозгового канала, но состояние ребенка улучшилось. В течение недели пункцию повторили еще дважды, с интервалом в три дня.

Во время второй процедуры было взято 10 мл, во время третьей — еще 5 мл спинномозговой жидкости.

Ребенок выздоровел, а доктор Квинке начал отрабатывать методику на скелетах. И преуспел настолько, что технология проведения процедуры практически не изменилась за прошедшие 129 лет.

Вскоре на основе наработок Квинке хирург Август Бир разработал метод введения обезболивающих препаратов в спинномозговой канал — спинальную анестезию. Первое время для этого использовался кокаин.

Квинке также начал изучать состав спинномозговой жидкости, но до открытия вирусов, вызывающих серозный менингит, от которого он вылечил мальчика, доктор не дожил.

Зато сегодня исследование ликвора проводят для выявления не только менингита, но и других опасных заболеваний: энцефалита, рассеянного склероза, опухолей мозга, миелоидной лейкемии и др.

Люмбальную пункцию проводят также для введения препаратов.

В каких случаях врач назначает люмбальную пункцию?

Поясничная пункция — один из наиболее информативных методов диагностики заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), при этом он относится к малоинвазивным. После процедуры пациент восстанавливается в течение дня, хотя возможны некоторые остаточные явления.

Люмбальную пункцию назначают в случаях, когда необходимо исследовать ее состав, определить наличие или отсутствие инфекции, измерить давление спинномозговой жидкости, устранить ее избыток, ввести в спинномозговой канал антибиотики, обезболивающие, препараты химиотерапии.

Спинальная анестезия в родах тоже требует проведения пункции.

У процедуры есть как показания, так и противопоказания. В некоторых случаях проведение обязательно, в других решение о целесообразности проведения манипуляции принимает врач.

Проведение пункции обязательно в случае инфекционных заболеваний ЦНС, злокачественных опухолей мозга и его оболочек, субарахноидальных кровоизлияний и диагностики истечения ликвора.

Спинномозговая пункция может быть назначена даже детям раннего возраста в случае лихорадки неизвестного происхождения — для диагностики причин.

Относительными показаниями к процедуре являются также системная красная волчанка, септическая эмболия сосудов, демиелинизирующие заболевания и некоторые другие болезни.

Противопоказания для пункции

К противопоказаниям относятся состояния, при которых пункция может вызвать ухудшение состояния больного и нанести ему вреда больше, чем пользы.

Не проводят люмбальную пункцию в случае наличия в головном мозге новообразования большого объема и при выраженном отеке мозга.

Значительно повышенное внутричерепное давление также относится к противопоказаниям. Это связано с тем, что уменьшение объема ликвора может привести к перемещению части мозга в большое затылочное отверстие. В этом случае происходит нарушение работы нервных центров, от которых зависят жизненно важные функции организма, и может наступить смерть пациента.

Не проводят пункцию также при патологиях, связанных с нарушением свертываемости крови, после длительного лечения препаратами-антикоагулянтами.

Противопоказаниями являются гнойничковые заболевания кожи в области проведения процедуры и разрыв аневризмы сосуда спинного или головного мозга.

В первом случае может произойти инфицирование раны после процедуры, во втором велика опасность образования гематомы.

Частота проявления осложнений разного рода не превышает 1-2 случаев на 1000 больных.

Как проводится процедура: подготовка, анестезия, восстановление

Для проведения пункции обязательным условием является согласие пациента или его родителей, если речь о ребенке.

Перед процедурой следует воздержаться от пищи и воды в течение некоторого времени, какого именно — сообщит врач. Это может касаться и некоторых лекарств, поэтому важно проинформировать медиков обо всех препаратах. Это относится, в частности, к препаратам растительного происхождения, ибупрофена, аспирина и др.

Детям пункцию проводят под общей анестезией, чтобы обеспечить наибольший покой ребенку и возможность максимально точно проводить все манипуляции врачу. Взрослым достаточно местного обезболивания.

Игла вводится в участок спинномозгового канала, в котором спинного мозга нет: он заканчивается выше. В месте введения иглы находятся свободно свисающие нервные корешки, и вероятность попадания иглой в этот пучок мала.

Пункция проводится с визуальным контролем, осуществляемым при помощи флюороскопа. Процедура длится до 40 минут, после окончания на место прокола накладывают повязку.

Пациент должен полежать на боку от 1 до 4 часов, после чего можно начинать осторожно двигаться.

В последующие несколько суток также следует соблюдать осторожность, избегать чрезмерной подвижности. Вероятны остаточные болевые ощущения в месте проведения процедуры, головная боль, головокружение, тошнота, неприятные ощущения в области задней поверхности бедер.

При значительной выраженности этих симптомов необходимо обратиться к врачу.

Михаил Ланец, анестезиолог-реаниматолог:

— Люмбальная пункция — одна из наиболее информативных и действенных процедур, применяемая как с лечебной, так и с диагностической целью. Осложнения бывают, но они редки при условии правильной подготовки и проведения самой манипуляции.

В нашей больнице, например, за прошедший год было проведено более 260 пункций, и ни одна не привела к каким-либо осложнениям.

Для детей мы применяем общую анестезию, масочную или внутривенную. По согласованию с врачом один из родителей может присутствовать при процедуре, но лучше все-таки подождать снаружи. Особенно при повышенной впечатлительности.