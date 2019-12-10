Герпес: разнообразие во всем

Между тем в мире известно девять различных вирусов герпеса, и спектр заболеваний, которые они вызывают, серьезно разнится. При этом, по экспертным оценкам, вирусы герпеса носят в себе десять из десяти живущих на нашей планете людей.

Не всякий знает, что ветряная оспа, опоясывающий лишай, вирус Эпштейна — Барр и цитомегаловирус, представляющий угрозу для новорожденных, — это те или иные разновидности герпетической инфекции, которая может как ничем не угрожать здоровью, так и представлять собой смертельную опасность.

Увы, большинство носителей тех или иных представителей семейства герпес-вирусов даже не подозревают о том, что заражены, ибо чаще всего такое соседство не приносит никаких хлопот и не выражается в тревожных симптомах.

И все же герпес-вирусы могут поражать слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта и вызывать в нем воспаления; могут вызывать воспаление глазной роговицы (офтальмогерпес); поражать слизистые половых органов (генитальный герпес), возникать раздражения кожных покровов (губ, крыльев носа, лица, рук, ягодиц). Они могут губительно влиять на ЦНС, приводя к воспалительным процессам в головном мозге (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит), затрагивать внутренние органы — трахею, легкие, печень и проч., передаваться внутриутробно и приводить к тяжелым формам генерализованного герпеса новорожденных.

К счастью, тяжелые разновидности герпеса встречаются не так часто. Гораздо больше вероятность в течение жизни встретиться с вирусами герпеса первого и второго типа (ВПГ-1 и ВПГ-2).

Именно эти представители семейства вызывают больше всего заболеваний.

Самая известная хворь, к которой приводит носительство ВПГ-1, — герпес на губе или лице. Кроме того, эта разновидность вируса может вылиться в поражение роговицы.

Чаще всего носительство проходит в скрытой форме, однако при ряде условий (стрессы, переохлаждения, травмы) вирус заявит о себе в виде некрасивой болячки или проблем с глазами (они начинают слезиться и болеть). Иногда вирус имеет и другие проявления — в виде астении, повышения температуры тела, ничем не объяснимой усталости, озноба, набухания лимфоузлов.

Если говорить о ВПГ-2, то его зовут генитальным герпесом. Чаще всего он поражает мочеполовой тракт у мужчин или половые органы у женщин. К сожалению, ВПГ-2 передается от матери к плоду во время беременности.

Остальные вирусы герпеса распространены меньше. Так, вирус герпеса человека 3-го типа (ВГЧ-3) — причина ветряной оспы. Он же вызывает и опоясывающий лишай. Этот вирус — один из самых заразных в мире, может передаваться и воздушно-капельным, и контактно-бытовым путями.

ВПЧ-4 зовут вирусом Эпштейна — Барр, скрытыми носителями которого являются очень многие, но проявляется он куда реже. Этот вирус вызывает инфекционный мононуклеоз. Есть исследования, предполагающие связь вирусоносительства с некоторыми видами онкологии.

ВПЧ-5 известен под названием цитомегаловирус. Особенно опасаться его стоит беременным, поскольку он передается ребенку и может вызывать даже тяжелые пороки развития.

Шестой тип вируса весьма серьезен. Его подозревают в связи с В-клеточной лимфомой. По поводу вируса герпеса седьмого типа известно немного, но у ученых есть предположения, что он — главная причина синдрома хронической усталости и некоторых хронических заболеваний крови.

Восьмой тип вируса герпеса встречается крайне редко и в основном у ВИЧ-инфицированных, у которых он вызывает развитие саркомы Капоши.

Конечно, предупрежден — значит вооружен. Поэтому от вирусов герпеса нужно хотя бы попытаться защититься. Пути их передачи в основном стандартные — контактно-бытовой, воздушно-капельный, половой и парентеральный. Поэтому соблюдайте основные правила гигиены. Не пользуйтесь чужими предметами личной гигиены или столовыми приборами. Не пренебрегайте мытьем рук. Используйте барьерные средства контрацепции.

Всем беременным врачи рекомендуют пройти диагностику на цитамегаловирус, и если анализ будет положительным, врач назначит противовирусную терапию, которая существенно снизит риски передачи вируса плоду.

К сожалению, радикального излечения от вируса герпеса в мире не придумали.

Прививок от герпеса нет, но люди с крепким иммунитетом заражаются этой инфекцией нечасто. Поэтому предотвратить заражение помогут различные действия, направленные на укрепление защитных сил организма.