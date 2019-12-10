Ранние признаки биполярного расстройства

Биполярное расстройство — психическое заболевание, которое характеризуются резкими подъемами и угнетением. "Рамблер" узнал, какие ранние симптомы у этого недуга.

Главный признак биполярного расстройства — нетипичная для человека смена настроения и перепады энергии. Он может быть веселым в одну секунду, а в следующую — проявлять апатию.

Как отличить от смены настроения

Существуют люди, которым свойственна частая банальная смена настроения. Они могут вести себя так, как будто действительно больны. Однако именно биполярное расстройство приводит к разрушению личных отношений, плохой работоспособности и успеваемости. Со временем оно превращается в настоящую и уже тяжелее поддается лечению. У биполярного человека приступы мании сопровождаются приступами депрессии.

Симптомы

Существует целый список признаков биполярного расстройства, но наверняка его сможет определить только врач. Если вы наблюдаете похожее поведение среди ваших близких, аккуратно предложите им сходить к специалисту. У каждого периода биполярного расстройства есть свои симптомы.

Душевный подъем

В этот период человек может чувствовать много энергии, готов буквально свернуть горы. Вместе с этим обостряется и чувство раздражительности. Эти ощущения могут продолжаться в течение длительных периодов. Человек может совершать неконтролируемые траты и помогать материально всем, кого встретит на своем пути. Речь человека становится очень быстрой — настолько, что окружающие не понимают, что он говорит. В результате ему становится проще общаться в мессенджерах, чем лично. В этот период снижается потребность в отдыхе, появляется импульсивность, желание делать рискованные поступки и абсолютная уверенность в своих способностях.

Депрессия

В этот период человек переживает неконтролируемое ощущение грусти и безысходности. Он тоже продолжается от нескольких часов. Человек замыкается в себя и перестает общаться с родными и близкими людьми. У него меняется аппетит, постоянно клонит в сон и появляются проблемы с памятью и концентрацией. Если в период душевного подъема пациент совершал бесконтрольные действия, ему становится за них стыдно. Он также теряет интерес ко всем своим увлечениям и хобби.