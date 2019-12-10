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Как климат влияет на риск развития рака 

Yellmed 4 часа назад
Как климат влияет на риск развития рака
Фото: Yellmed
Американские ученые проанализировали данные о некоторых видах рака: молочной железы, яичников, легких, простаты и толстой кишки, пишет MedicalNewsToday.
Эксперты учитывали разные факторы: возраст, уровень дохода, этническую принадлежность, климатическую зону.
Оказалось, в холодных регионах и местах с большим количеством осадков распространенность онкологических заболеваний самая высокая. И, наоборот, в областях с жарким и сухим климатом наблюдается минимальная подверженность людей раку.
Специалисты объясняют это тем, что в условиях большой влажности полезные микроэлементы вымываются из почвы. Она становится более кислой. Из-за этого бактерии, присутствующие в кислой среде, преобразовываются в азотную кислоту — опасный канцероген.
Кроме того, в холодном климате организм человека подвергается метаболическому стрессу, пытается поддерживать температуру тела. Итог — воспалительные процессы, ослабляющие иммунную систему.
Ученым предстоят дополнительные исследования, которые раскроют влияние климатических условий на развитие конкретных видов онкологии.
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Теги:
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