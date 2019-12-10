Как климат влияет на риск развития рака

Американские ученые проанализировали данные о некоторых видах рака: молочной железы, яичников, легких, простаты и толстой кишки, пишет MedicalNewsToday.

Эксперты учитывали разные факторы: возраст, уровень дохода, этническую принадлежность, климатическую зону.

Оказалось, в холодных регионах и местах с большим количеством осадков распространенность онкологических заболеваний самая высокая. И, наоборот, в областях с жарким и сухим климатом наблюдается минимальная подверженность людей раку.

Специалисты объясняют это тем, что в условиях большой влажности полезные микроэлементы вымываются из почвы. Она становится более кислой. Из-за этого бактерии, присутствующие в кислой среде, преобразовываются в азотную кислоту — опасный канцероген.

Кроме того, в холодном климате организм человека подвергается метаболическому стрессу, пытается поддерживать температуру тела. Итог — воспалительные процессы, ослабляющие иммунную систему.

Ученым предстоят дополнительные исследования, которые раскроют влияние климатических условий на развитие конкретных видов онкологии.