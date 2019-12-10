Новый год всего раз в году: что делать при алкогольном отравлении

Как отличить опасное для жизни алкогольное отравление от "просто выпил лишнего", что делать, чтобы спасти жизнь пострадавшему.

На носу череда новогодних праздников и выходных, которые закрутят нас в вихре застолий.

Будем честными, алкоголь, попадающий на наш стол и в наш организм, не всегда гарантированно качественный. А поскольку концентрация выпитого в праздники все-таки значительно выше, чем в будни, стоит знать, чем опасно алкогольное отравление, как отличить его от пресловутого «похмелья», и как оказать первую помощь тому, кто отравился.

В первую очередь стоит знать, что способности даже самой здоровой печени по выводу алкоголя из организма имеют свой предел. Этот предел составляет 30 мл чистого алкоголя раз в полтора часа.

Таким образом, выпив больше, вы начинаете накапливать в крови продукты распада C2H5OH. И эти продукты отправляются в путешествие по вашему организму, то там, то сям отравляя беднягу. Происходящее и есть — интоксикация организма, то есть алкогольное отравление.

Ситуация для мозга и сердца из просто неприятной вполне способна стать и смертельно опасной.

Дыхание затруднено;

Речь бессвязна;

Искажено зрение;

Часто нарушено равновесие;

Головная боль;

Тошнота, иногда сопряженная со рвотой;

Эпизодическое потемнение в глазах. Рассмотрим типичное алкогольное отравление:

Помутнение сознания, отсутствие адекватных реакций;

Рвота;

Дыхание менее восьми вдохов на 60 секунд;

Судороги;

Бледная кожа, возможен даже голубой оттенок;

Температура тела ниже 36,4 градуса;

Внезапное засыпание, при котором пострадавшего невозможно разбудить либо потеря сознания. Очевидные признаки того, что алкогольное отравление несет угрозу здоровью и, возможно, жизни:

Важно понимать, что самым опасным и, возможно, фатальным здесь является именно последний пункт. При появлении хотя бы нескольких из вышеописанных симптомов стоит немедленно вызвать скорую помощь.

Стоит также знать, что вариантов оказания первой помощи при алкогольном отравлении почти нет.

Нужно незамедлительно вызвать скорую и стараться держать пострадавшего в сознании — не давать ему уснуть, не оставлять одного, дать сорбент и не вызывать рвоту принудительно.

Для того, чтобы избежать такой опасной и неприятной ситуации, в употреблении алкоголя в праздники рекомендуем руководствоваться принципом умеренности!