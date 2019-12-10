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Врач объяснил, как по коже распознать появление опасных заболеваний 

Medical Note + ещё 1 8 часов назад
О каких болезнях может рассказать кожа
Фото: Medical Note
Первой на появление заболеваний внутренних органов реагирует кожа, пояснил немецкий дерматолог Йенс Тесманн. Чем серьезнее проблемы со здоровье, тем интенсивнее повреждения. Об этом пишет Focus.de.
«Особенно тесной является связь между кишечником и кожей», — отметил врач.
О заболеваниях внутреннего органа предупреждает узловатая эритема на голенях, которая проявляется в образовании красных болезненных пятен.
Эритема часто является следствием болезни Крона, язвенного колита.
Коричневатые пятна на шее часто появляются у страдающих от сахарного диабета.
Это происходит потому, что с увеличенной выработкой инсулина в кровь попадают и другие вещества, которые провоцируют коричневатое обесцвечивание кожи вокруг шеи.
Заболевания печени выдают сосудистые звездочки в верхней части тела и на животе, пожелтение глазных яблок и доброкачественное образование желтоватого цвета в виде слегка возвышающейся бляшки — ксантелазма.
Последняя удаляется лазером. Но если при этом не снизить уровень липидов в крови, то может случиться рецидив.
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Теги:
Болезни и лекарства
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