Вредно ли на самом деле мыться при простуде

В детстве многим из нас родители запрещали мыться во время простуды, — считалось, что мытье лишь усугубит течение болезни. Привычка держаться подальше от душа при любом недомогании сохранилась у многих и во взрослом возрасте. Но так ли опасна на самом деле стандартная водная процедура? Выяснял "Рамблер".

Люди, убежденные в том, что при простуде мыться противопоказано, апеллируют к переохлаждению. По их мнению, если во время ОРВИ нельзя переохлаждаться, значит, нельзя и душ принимать. Но связаны ли два этих момента?

По мнению специалистов, само по себе мытье во время болезни не может ухудшить самочувствие. Главное, установить воду средней приятной температуры, а после душа тут же вытереться и надеть на себя сухую одежду. Далее следует лишь избегать сквозняков. Соблюдая все эти условия, вы исключаете возможность того, что болезнь начнет прогрессировать из-за того, что вы провели в воде 15-20 минут.

Единственное неприятное последствие, которое грозит больному после душа, — заложенность носа. Но и она быстро проходит, не доставляя долгосрочного дискомфорта.