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Вредно ли на самом деле мыться при простуде 

Рамблер 4 часа назад
Вредно ли на самом деле мыться при простуде
Фото: depositphotos.com
В детстве многим из нас родители запрещали мыться во время простуды, — считалось, что мытье лишь усугубит течение болезни. Привычка держаться подальше от душа при любом недомогании сохранилась у многих и во взрослом возрасте. Но так ли опасна на самом деле стандартная водная процедура? Выяснял "Рамблер".
Люди, убежденные в том, что при простуде мыться противопоказано, апеллируют к переохлаждению. По их мнению, если во время ОРВИ нельзя переохлаждаться, значит, нельзя и душ принимать. Но связаны ли два этих момента?
По мнению специалистов, само по себе мытье во время болезни не может ухудшить самочувствие. Главное, установить воду средней приятной температуры, а после душа тут же вытереться и надеть на себя сухую одежду. Далее следует лишь избегать сквозняков. Соблюдая все эти условия, вы исключаете возможность того, что болезнь начнет прогрессировать из-за того, что вы провели в воде 15-20 минут.
Единственное неприятное последствие, которое грозит больному после душа, — заложенность носа. Но и она быстро проходит, не доставляя долгосрочного дискомфорта.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства
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