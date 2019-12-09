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Можно ли родить «беременного» ребенка 

Рамблер 5 часов назад
Близнец-паразит или "эмбрион в эмбрионе" — подобная аномалия встречается крайне редко, однако порой женщинам приходится с ней сталкиваться. Почему так происходит, выяснял "Рамблер".
"Эмбрион в эмбрионе" возникает в организме беременной девушки вследствие того, что один из двух близнецов остановился в развитии. При этом плод, который больше не развивается, физически привязан к здоровому близнецу. Однако, несмотря на то, что "паразит" не наделен мозгом и активным сердцем, он не пытается делить органы с доминирующим плодом.
В настоящее время подобные аномалии можно выявить еще на этапе УЗИ, но порой специалистам не удается этого сделать.
Подобный случай однажды произошел с 17-летней девушкой из Индии. Она пожаловалось врачу на проблемы с животом, который в последние пять лет начал стремительно увеличиваться. Помимо этого пациентка регулярно испытывала острую боль и проблемы с пищеварением. Врачи провели тщательное обследование и обнаружили в брюшной полости подозрительный комок. В нем содержались зрелые кости, волосы и другие части тела ее паразитического близнеца-подростка, который однажды всосала матка девушки.
Медики удалили массу длиной более 30 см, и только тогда пациентка выздоровела.
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Редактор:  Ангелина Ордовская
Теги:
Болезни и лекарства , Видео
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