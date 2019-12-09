Как пивной живот доводит до рака

Научные сотрудники Оксфордского университета под руководством Авроры Перез-Корнаго обнаружили связь между окружностью мужской талии и раком предстательной железы. Для этого они проанализировали данные более 140 тыс. человек из восьми европейских стран: Дании, Италии, Испании, Нидерландов, Швеции, Великобритании, Греции и Германии. Средний возраст участников составлял 52 года. Наблюдения продолжались 14 лет, за это время опасный недуг был диагностирован почти у 7 тыс. мужчин, в 934 случаях он стал причиной смерти пациентов.

Проведённый анализ подтвердил: чем больше живот, тем выше риск. Причём у полных мужчин чаще развивалась наиболее агрессивная, быстро прогрессирующая форма заболевания. А потому и умирали они чаще тех, чей вес был в норме. По подсчётам учёных, увеличение обхвата талии на каждые 10 сантиметров повышает вероятность возникновения опухоли на 13%, а летального исхода — на 18%.

Доктор Перез-Корнаго и её коллеги полагают, что в жировых клетках содержится большое количество гормонов, способных провоцировать развитие рака. Впрочем, это ещё предстоит доказать. Пока же исследователи призывают мужчин заниматься спортом и держать себя в форме: для сохранения здоровья объём талии у них не должен превышать 94 сантиметров.

Ранее австралийские учёные выяснили, что ключевую роль в развитии болезни играет питание, а именно употреб­ление большого количества насыщенных жиров. К ним относятся прежде всего животные жиры, которые содержатся в мясе и мясопродуктах (колбасе, сосисках, ветчине и так далее), кондитерских изделиях, цельном молоке, сливочном масле. А исследование их американских коллег показало, что увлечение фастфудом и полуфабрикатами влияет на агрессивность рака простаты. Так, обилие животных жиров в рационе более чем на 50% повышает риск развития смертельных форм недуга.

Михаил КОРЯКИН , доктор медицинских наук, профессор, академик Европейской академии андрологии: