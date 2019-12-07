Мясников перечислил опасные для пожилых лекарства

Известный телеведущий доктор Мясников рассказал про лекарственные препараты, которые могут быть опасны для здоровья пожилых людей.

Как сообщает ToDay News Ufa, с возрастом у людей меняется обмен веществ и те препараты, которые еще вчера помогали при различных заболеваниях, могут нанести тяжелый вред организму.

антибиотики;

седативные препараты, из-за которых может возникнуть головокружение;

лекарства от давления;

снотворные;

нестероидные лекарства против воспалений. К ним относятся:

Последние могут спровоцировать язвы и кровотечения.