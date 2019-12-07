Мясников перечислил опасные для пожилых лекарства 

Известный телеведущий доктор Мясников рассказал про лекарственные препараты, которые могут быть опасны для здоровья пожилых людей.
Как сообщает ToDay News Ufa, с возрастом у людей меняется обмен веществ и те препараты, которые еще вчера помогали при различных заболеваниях, могут нанести тяжелый вред организму.
К ним относятся:
- антибиотики;
- седативные препараты, из-за которых может возникнуть головокружение;
- лекарства от давления;
- снотворные;
- нестероидные лекарства против воспалений.
Последние могут спровоцировать язвы и кровотечения.