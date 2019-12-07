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Мясников перечислил опасные для пожилых лекарства 

Новости Рязани 3 часа назад
Мясников перечислил опасные для пожилых лекарства
Фото: Новости Рязани
Известный телеведущий доктор Мясников рассказал про лекарственные препараты, которые могут быть опасны для здоровья пожилых людей.
Как сообщает ToDay News Ufa, с возрастом у людей меняется обмен веществ и те препараты, которые еще вчера помогали при различных заболеваниях, могут нанести тяжелый вред организму.
К ним относятся:
  • антибиотики;
  • седативные препараты, из-за которых может возникнуть головокружение;
  • лекарства от давления;
  • снотворные;
  • нестероидные лекарства против воспалений.
Последние могут спровоцировать язвы и кровотечения.
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Теги:
Болезни и лекарства
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