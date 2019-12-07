Как правильно промывать носовые пазухи

Промывание носа — лучший метод профилактики и лечения простуды. С помощью этой процедуры удаляется скопившаяся в носу слизь, уменьшается отек слизистой и улучшается дыхание.

В некоторых культурах промывание носа осуществляется ежедневно. В среде йогов процедура даже получила особое название — джала нети. Она является необходимой составляющей многих йогических практик.

В сезон ОРВИ даже здоровому человеку не помешает хотя бы раз в неделю проводить подобную гигиену носа.

Противопоказаниями к данной процедуре являются такие заболевания, как отит, гайморит, хронические кровотечения из носа. Не рекомендуется промывать нос детям до трех лет. При наличии любых заболеваний носоглотки не стоит начинать промывание без консультации специалиста.

Чем промывают нос

Промывают нос обычно водно-солевым раствором: хлорид натрия в концентрации 0,9%. Готовый препарат можно приобрести в аптеке. Там же могут предложить более дорогие аналоги на основе морской воды или морской соли.

Можно приготовить средство для промывания носа и в домашних условиях. Для этого понадобится стакан кипяченой воды и чайная ложка обычной не йодированной соли. Однако порция соли для каждого может быть индивидуальной. Если во время промывания в носу начинает пощипывать, нужно либо подлить в раствор воды, либо приготовить новый, с меньшим количеством соли.

Вода должна быть комнатной температуры. Промывая нос горячей водой можно травмировать слизистую, и тогда уж точно никакой пользы от процедуры не получится.

Можно промывать нос легким отваром из ромашки, шалфея, мать-и-мачехи или просто кипяченой водой.

Как проходит «ритуал»

Для промывания носа нам понадобится какой-нибудь чайничек с узким длинным носиком либо шприц без иглы. Лучше, конечно, приобрести в аптеке специальное приспособление для подобных процедур. Чаще всего по внешнему виду оно напоминает лейку.

наклонитесь перед раковиной и поверните голову в сторону;

плотно приложите носик чайника (лейки) к ноздре, чтобы раствор не вытекал мимо;

задержите дыхание;

медленно вливайте раствор в носовой вход. Жидкость должна вытекать из противоположной ноздри;

сделайте перерыв, высморкайтесь, чтобы удалить слизь и остатки раствора из носа;

повторите процедуру с другой ноздрей. Техника промывания:

Процедуру нельзя проводить с заложенным носом: жидкость может попасть в среднее ухо. Перед промыванием закапайте нос и подождите, пока оба носовых прохода не начнут дышать.

Если раствор начинает вытекать через рот, не пугайтесь. Возможно, вы еще не можете приспособиться к данной процедуре. Главное в этом деле — как следует расслабиться.